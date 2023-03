Vi faccio una domanda: in uno smartphone economico, in un budget phone, qual'è la caratteristica più importante per voi? Il design e i materiali? La fotocamera? Le prestazioni? Perché quando ci si trova ad acquistare un prodotto che costa meno di 200 euro, è chiaro che bisognerà accettare diversi compromessi, e sono proprio questi compromessi che in un certo senso aiutano a differenziare le diverse offerte attualmente presenti nel mercato, rendendole adatte a diversi tipi di utenti con diverse esigenze.

E se c'è un brand che ha lavorato davvero molto bene proprio in questa fascia di mercato, crescendo esponenzialmente negli ultimi anni, è realme che, con la sua serie C, ha sempre sfornato prodotti dalle prestazioni sì limitate, ma dall'ottimo design e dal buon rapporto qualità prezzo.

Non sempre però le cose vanno come dovrebbero andare. Dopo un annuncio quasi a sorpresa in Indonesia, realme C55 arriva ufficialmente anche in Italia ma, mi dispiace dirlo: abbiamo un problema. Perché è pur vero che leggendo la scheda tecnica dello smartphone potrebbe sembrare che ci siano tutte la carte in regola per dar ragione a quanto affermato da Francis Wong, il CEO della filiale europea di realme, ma utilizzandolo poi si ritorna con i piedi per terra, e le cose cambiano tantissimo.

Per fortuna però non ci sono solo note negative: il nuovo realme C55 rappresenta uno degli aggiornamenti più importanti della fascia di prezzo a cui appartiene, ed è il primo della serie C ad introdurre una fotocamera da 64 megapixel, la ricarica veloce a 33w ed uno spazio interno che può arrivare fino a 256 GB.

Recensione realme c55: tante novità, ma occhio alle prestazioni

Design e materiali

Se c'è un segno distintivo sul quale quelli di realme non hanno mai sbagliato nei propri smartphone economici, è il design: realme C55 è l'ennesima conferma che si possono fare dispositivi belli e piacevoli da impugnare senza poi costringere gli utenti a spendere cifre esorbitanti. Ed anche se, dato il prezzo, si parla ovviamente di una back cover realizzata in plastica, il design Sunshower che caratterizza il neo arrivato di casa realme è molto curata e piacevole alla vista.

Arriva in due colorazioni, Sunshower e Rainy Night, ma purtroppo noi abbiamo ricevuto in prova quella nera, che perde un po' tutta la “magia visiva” che si troverebbe nell'altra colorazione. Perché se per realizzare la Sunshower il brand ha utilizzato una struttura di processo a 13 strati con vari processi di stampa per uno spessore totale di soli 0,6 mm, producendo effettivamente il primo smartphone in questa fascia di prezzo con una cover realizzata con un doppio rivestimento, la colorazione nera è molto più anonima seppure ben realizzata con una trama che sembra quasi sabbiata.

Tuttavia, come vi dicevo, il design è curato perché il form factor squadrato riprende le forme di dispositivi che si collocano in una fascia più alta del mercato: le dimensioni sono pari a 165.65 x 75.98 x 7.89 mm ed il peso è pari a 189.5 grammi, valori contenuti che lo rendono pratico nell'uso di tutti i giorni. La back cover, poi, gestisce molto bene polvere ed impronte digitali e non è per niente scivolosa.

Ci sono poi due fotocamere isolate, molto grandi e piuttosto sporgenti, che sono state posizionate in una cornice realizzata in plastica lucida che è piuttosto bella da vedere, ma che data la lavorazione dei materiali tende molto a soffrire le impronte digitali. È presente una porta USB-C, che è posizionata tra l'unico speaker disponibile e l'ingresso per il jack delle cuffie da 3.5 millimetri.

Il carrello DualSim e MicroSD è stato posizionato sulla sinistra, mentre a destra sono stati posizionati il bilanciere del volume ed il tasto di accensione che integra un sensore per le impronte digitali che, seppure sia piuttosto reattivo, potrebbe risultare un po' scomodo:il tasto a filo scocca quasi incassato vi trarrà in inganno durante l'uso, per cui potreste perdere qualche tocco.

Display

Il display è un altro passo in avanti per la serie economica del brand. realme C55 è il primo esponente della famiglia C ad integrare un pannello con refresh rate a 90 Hz con una diagonale di 6.72” ed un rapporto screen-to-body di 91.4%. La risoluzione è una FullHD+ e la luminosità di picco è di 680 nits. Insomma, considerando anche il campionamento del tocco di 180 Hz, tecnicamente parlando il pannello utilizzato nel realme C55 è piuttosto importante se paragonato alla fascia di prezzo, ma essendo un tradizionale IPS LCD soffre un pochino degli angoli di visione troppo limitati. Buona però la gestione delle cornici che, a differenza del C33, cono contenute e “quasi” simmetriche.

È un pannello ben calibrato, con una buona saturazione ed un buon rapporto di contrasto, nel quale il brand ha inserito la fotocamera in un punch hole centrale, che è stato arricchito da una funzione chiamata “Mini Capsule” che ricorda tantissimo l'Isola Dinamica di Apple, ma che ad oggi è piuttosto limitata.

In tutta sostanza, con la Mini Capsula del realme C55 non si può fare proprio nulla, se non vedere lo stato di carica del dispositivo: non ci sono elementi con cui si può interagire, non è integrata con nessuna applicazione. Insomma, il brand ha promesso che integrerà altre funzionalità, ma per ora è una feature piuttosto inutile. C'è da dire però che quelle poche volte in cui la vedrete in azione, sicuramente apprezzerete l'animazione grafica che la accompagna, che è piacevole e molto fluida.

Hardware e performance

Ma, vedete, se l'animazione della Mini Capsula è sempre fluida, tutto il resto del dispositivo no. Sarà perché il sample che abbiamo ricevuto in prova non ha ancora un firmware definitivo, sarà perché il MediaTek Helio G88 che anima lo smartphone non è di certo tra le migliori scelte in questo segmento, ma una cosa è certa: realme C55 non è tra gli smartphone più veloci e fluidi del mercato.

Se seguite le mie recensioni, saprete che non ho una particolare simpatia per i SoC di Mediatek ed è pur vero che in questa fascia di prezzo è difficile poter pretendere di più, anche perché realme C55 integra comunque 8 GB di memoria RAM LPDDR 4X e 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1, ma è proprio nell'integrazione hardware/software che qualcosa deve essere andato storto.

La serie C di realme è nota per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo ma, ad oggi, le prestazioni del realme C55 sono la caratteristica che più ci ha lasciati perplessi: lo smartphone tende molto a laggare, soprattutto in fase di accensione o quando si va a gestire il multitasking, ed ha rallentamenti talmente evidenti che inizia a diventare piuttosto frustrante anche navigare nel menu delle impostazioni.

Ok, è uno smartphone economico e di certo non lo si acquista per giocarci a Call of Duty, ma ciò non vuol dire che pur di spendere poco l'utente debba accettare questi rallentamenti molto fastidiosi: abbiamo contattato il brand, che ha sottolineato l'arrivo di un ricco aggiornamento software che risolverà il problema ma, per ora, in quanto a prestazioni il realme C55 non mi ha proprio convinto.

Buono l'audio in capsula così come la qualità dell'UltraBoom Speaker, l'unico speaker mono integrato nel dispositivo, dito in su per la possibilità di connettersi anche alle reti WiFi a 5 Ghz e per la presenza dell'NFC a 360 gradi: in questo modo, potrete pagare contactless indifferentemente dalla posizione dello smartphone.

Fotocamera

Se le prestazioni non sono di certo uno dei punti di forza del realme C55, quando si parla di fotocamera le cose cambiano parecchio: il nuovo smartphone del brand è il primo ad introdurre una fotocamera principale da 64 megapixel con un sensore grande 1/2” ed un'apertura f/1.79. Caratteristiche niente male, per un prodotto che costa intorno ai 200 euro, vero? Peccato però che la seconda fotocamera fa un po' svanire la magia, perché è una 2 megapixel B&W f/2.4 che a parer mio poteva pure non essere proprio integrata.

Devo essere sincero: ho smesso ormai da anni a fidarmi dei grandi sensori in smartphone economici che, spesso, sono solo fumo negli occhi per gli utenti ma ammetto di essermi sbagliato quando ero convinto di ottenere risultati fotografici nettamente inferiori a quelli che ho ottenuto nei miei test con il realme C55. Certo, è pur sempre uno smartphone economico che non produrrà risultati paragonabili a quelli di un top di gamma, ma per il suo prezzo di vendita i risultati sono più che soddisfacenti.

Con una buona luce gli scatti sono dotati di un buon livello di dettagli ed i colori sono belli saturi, probabilmente merito dell'HDR che entra in gioco automaticamente in praticamente quasi tutti gli scenari; sufficiente la modalità ritratto che tende a essere un po' troppo aggressiva nei bordi. Buona la velocità di messa a fuoco, anche se il brand ha ancora del lavoro da fare per quanto riguarda la gestione della gamma dinamica: basta molto poco per bruciare totalmente una zona della foto con conseguente scarso risultato.

È anche possibile scattare con una modalità a 64 megapixel che garantisce una nitidezza leggermente superiore ma che, a mio parere, continua ad essere più una trovata di marketing che altro, mentre con poca luminosità gli scatti risultano più che godibili per un dispositivo che costa così poco: certo, in ambienti totalmente bui realme C55 va in netta difficoltà, come è giusto che sia nella sua fascia di prezzo, ma appena c'è una piccola fonte luminosa regala scatti di buona qualità, in cui però bisogna stare molto attenti alla messa a fuoco, che risulterà sempre piuttosto lenta.

Con la modalità notte i dettagli diminuiscono, si vede che il software tende a levigare i limiti dell'hardware che si trova a gestire, ma i risultati che si ottengono con il realme C55 sono tra i migliori nella sua fascia di prezzo. C'è poco da fare. Ed è così anche con la fotocamera frontale da 8 megapixel, con cui è possibile scattarsi selfie di buona qualità.

I video possono essere registrati in FullHD a 60 fps, un buon framerate che rende tutto più fluido, ma che è contrastato dall'assenza della stabilizzazione ottica e da un'incisività forse troppo forzata di quella elettronica che potrebbe rendere soprattutto i pan orizzontali un po' scattosi.

Software

Realme C55 è il primo della serie ad arrivare out-of-the-box con Android 13 personalizzato dalla realme UI 4.0 che, sì, sul nuovo smartphone non è tra le interfacce grafiche più fluide in circolazione, ma con il tempo sta diventando sempre più ottimizzata e ricca di funzionalità utili e poco invasive come la funzione “Auto Pixelate” che, con un tocco, riconoscerà e censurerà automaticamente le foto del profilo e i nomi negli screenshot.

In più, per fortuna, l'azienda su questo software ha smesso di integrare le decine di applicazioni preinstallate a cui assistiamo solitamente con gli smartphone di fascia più alta, evitandoci la rogna di doverle rimuovere al termine della prima configurazione dello smartphone.

Batteria e ricarica

Nonostante sia uno smartphone con un peso piuttosto contenuto, in quanto a batteria il realme C55 possiede un'enorme unità da 5000 mAh con la quale è possibile superare abbondantemente il giorno di utilizzo con un uso anche piuttosto intensivo. Andando a stressare lo smartphone sono riuscito ad arrivare a circa 6 ore di display acceso, il che non è niente male soprattutto considerando l'hardware del prodotto.

Inoltre, il nuovo nato in casa realme è il primo in questa fascia di prezzo ad integrare la ricarica veloce a 33w che, seppure non sia da record, permette comunque di ricaricarlo del 50% in 29 minuti e del 100% in 63 minuti. Ovviamente però, data la fascia di prezzo realme C55 non integra alcuna tecnologia di ricarica wireless.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita ufficiale del realme C55 è di 249 euro per la versione 8/256 e 219 euro per la versione 6/128. Al momento di lancio però, entrambi i modelli saranno venduti con uno sconto di circa 20 euro. Si tratta di un prezzo in linea, che posiziona piuttosto bene questo realme C55, a patto che si abbracci l'idea di dover avere a che fare con lag piuttosto importanti fino all'arrivo di un aggiornamento che (si spera) dovrebbe risolvere la cosa.

Ed è proprio la presenza di questi rallentamenti il vero tallone d'Achille di questo realme C55 perché, se il brand avesse ottimizzato meglio le prestazioni generali del dispositivo, assieme all'ottima fotocamera, alla ricarica rapida, ai 90 Hz e al design generale del prodotto il realme C55 sarebbe potuto essere davvero il giro di boa del mondo dei budget-phone. Purtroppo però non è così, e ora la palla passa a realme: riusciranno a rilasciare un aggiornamento in grado di ottimizzare davvero le prestazioni dello smartphone?





