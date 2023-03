Amazon annuncia le Offerte di Primavera, con sconti fino al 40%!

Come un fulmine a ciel sereno Amazon annuncia la nuova promozione dedicata alla Offerte di Primavera, con due giorni di sconti e tantissime occasioni per risparmiare sul meglio del tech, sui prodotti casa e cucina e tantissime altre categorie. Andiamo a scolpire tutti i dettagli dell'iniziativa e come fare per preparasi al meglio al nuovo evento.

Offerte di Primavera Amazon: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova promozione in arrivo

Per prima cosa andiamo a chiarire quando partono le Offerte di Primavera di Amazon: l'evento si terrà dalle ore 18:00 di lunedì 27 marzo fino alle 23:59 di mercoledì 29 marzo. Si tratta di poco più di due giorni, con sconti da favola e la possibilità di risparmiare fino al 40% su un'ampia selezione di prodotti in tante categorie (tra cui elettronica, casa, giardino e giocattoli).

Di seguito trovate una panoramica che comprende alcune migliori occasioni disponibili fino al 29 marzo.

Casa e cucina : fino al 35% sugli elettrodomestici come la macchina per preparare la pasta Philips, la macchina del caffè De Longhi e la friggitrice ad aria Princess.

: fino al 35% sugli elettrodomestici come la macchina per preparare la pasta Philips, la macchina del caffè De Longhi e la friggitrice ad aria Princess. TV, Home e Cinema: centinaia di offerte sulle Smart TV di Sony e su altri prodotti per l’home theatre come le casse Bose. Prodotti Foppapedretti scontati fino al 45% e tante idee per decorare la casa con prodotti di arredamento scontati, tra cui le candele profumate Yankee Candle.

centinaia di offerte sulle Smart TV di Sony e su altri prodotti per l’home theatre come le casse Bose. Prodotti Foppapedretti scontati fino al 45% e tante idee per decorare la casa con prodotti di arredamento scontati, tra cui le candele profumate Yankee Candle. Informatica: risparmi fino al 45% sugli smartphone e gli accessori selezionati di Samsung, OnePlus, Oppo e Xiaomi. Cuffie Beats e Sony scontate fino al 40%. Decine di offerte sugli smartwhatch di Garmin con risparmi fino al 50%. Tante offerte inoltre sui monitor LG, sui tablet Lenovo e sui prodotti gaming come i notebook MSI Katana scontati fino al 30%.

risparmi fino al 45% sugli smartphone e gli accessori selezionati di Samsung, OnePlus, Oppo e Xiaomi. Cuffie Beats e Sony scontate fino al 40%. Decine di offerte sugli smartwhatch di Garmin con risparmi fino al 50%. Tante offerte inoltre sui monitor LG, sui tablet Lenovo e sui prodotti gaming come i notebook MSI Katana scontati fino al 30%. Salute e cura della persona: risparmi fino al 45% sui prodotti di bellezza L’Oreal Paris, Nivea e Collistar e fino al 25% sui prodotti per il make-up di Kiko e NYX Professional. Tante offerte per la cura dei capelli di Rowenta come gli arricciacapelli professionali e la spazzola lisciante, scontati fino al 45% e risparmi fino al 40% sui prodotti per la cura della persona di Braun e Gilette.

risparmi fino al 45% sui prodotti di bellezza L’Oreal Paris, Nivea e Collistar e fino al 25% sui prodotti per il make-up di Kiko e NYX Professional. Tante offerte per la cura dei capelli di Rowenta come gli arricciacapelli professionali e la spazzola lisciante, scontati fino al 45% e risparmi fino al 40% sui prodotti per la cura della persona di Braun e Gilette. Sport: risparmi fino al 20% sui prodotti per gli sport d’acqua come il SUP di Bluefin.

risparmi fino al 20% sui prodotti per gli sport d’acqua come il SUP di Bluefin. Marchi Amazon: risparmi fino al 15% su una selezione di prodotti dei marchi Amazon tra cui prodotti per la casa, elettronica, e sport dei brand Amazon Basics e Umi. Tante offerte per l’arredamento di tutti gli ambienti della casa dei brand Rivet e Movian e decine di prodotti per la salute, la cura della persona, la bellezza e l’alimentazione dai marchi Belei, Happy Belly e Solimo.

Dispositivi Amazon in sconto

A partire dal 27 marzo, è possibile risparmiare fino a 60€ sui dispositivi Echo, tra cui Echo Dot (5° gen) disponibile a 34,99€, Echo Show 10 a 209,99€ ed Echo Show 15 a 239,99€.

Risparmi fino a 30€ sui dispositivi Fire TV, tra cui Fire TV Stick 4K, disponibile a 39,99€ e Fire TV Cube a 139,99€. In offerta anche i prodotti Kindle, tra cui Kindle Scribe 16 GB con penna standard, disponibile a 319,99€, Kindle Paperwhite a 99,99€ e Kindle 2022 a 84,99€.

Come prepararti alle Offerte di Primavera Amazon

Ovviamente è bene prepararsi al meglio per poter beneficiare a pieno dei vantaggi degli sconti di Primavera di Amazon. Se siete nuovi utenti non dimenticate di creare un account; inoltre è bene anche creare una lista di desideri, in modo da scoprire subito se i prodotti che ti interessano sono in promozione (ed il relativo prezzo).

Le offerte già attive

Aspettando l'inizio del periodo promozionale (ricordiamo, gli sconti partono dalle ore 18:00 del 27 marzo), eccovi una serie di offerte già attive.

Coupon Party – tanti prodotti in promo con coupon.

– tanti prodotti in promo con coupon. Amazon Warehouse – 10% di sconto su una selezione di prodotti dell'usato garantito dell'e-commerce.

– 10% di sconto su una selezione di prodotti dell'usato garantito dell'e-commerce. Music Unlimited – iscriviti e ricevi 3 mesi di abbonamento gratis, con milioni di brani senza pubblicità.

– iscriviti e ricevi 3 mesi di abbonamento gratis, con milioni di brani senza pubblicità. Kindle Unlimited – 2 mesi di accesso illimitato (gratis) a milioni di eBook e una selezione di riviste.

