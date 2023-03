Il monopattino elettrico KUGOO S1 torna in sconto: risparmia 60€ con questo Coupon

Tra le tante soluzioni per la mobilità, gli scooter elettrici sono sicuramente quelli più gettonati (vista la loro praticità) e se è possibile acquistarli a prezzo competitivo, allora è ancora meglio! Tra le proposte sempre in voga è impossibile non citare KUGOO S1: il prezzo del monopattino elettrico scende sotto i 200€ grazie a questo nuovo codice sconto!

KUGOO S1: monopattino elettrico low cost torna in offerta con codice sconto

La struttura dello scooter di KUGOO è sicuramente semplice e senza troppi fronzoli, nel suo frame in metallo. Ma anche le sue caratteristiche non sono da poco, grazie al motore da 350 W, ma anche alla batteria da 6 Ah, è in grado di raggiungere la massima velocità di 25 km/h, per una distanza massima di 30 km.

Non mancano poi una capacità di contenimento fino a 120 kg, nonostante sia molto leggero e pieghevole. In più, l'S1 ha una capacità di inclinazione fino ai 15°, grazie anche a delle ruote da 8″ con freni. Presente anche la certificazione IP54.

Al momento la miglior occasione dedicata al monopattino elettrico KUGOO S1 arriva da Geekbuying, grazie ad un codice sconto deviato: il prezzo scende ed è presente anche la spedizione gratis dall'Europa (che vi permette di ricevere il dispositivo in tempi rapidi).

