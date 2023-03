L’auto di Xiaomi sarà più semplice da guidare grazie a questa nuova tecnologia

Il prossimo grande passo di Xiaomi sarà nel settore dell'automotive, con la prima macchina elettrica in arrivo probabilmente il prossimo anno. In questi giorni, in rete, sono emersi nuovi dettagli su quella che potrebbe essere la tecnologia che alimenterà l'auto dell'azienda cinese: un nuovo brevetto infatti svela per la possibilità di avere a bordo una guida automatica personalizzata.

Xiaomi brevetta la guida automatica personalizzata

Sembra che Xiaomi stia lavorando duramente a quelle che saranno le funzioni peculiari della prima macchina elettrica della compagnia, come dimostrato dai brevetti emersi in rete in questi giorni. Stando ai documenti registrati dall'azienda cinese, Xiaomi potrebbe dotare la sua auto elettrica di una guida autonoma in grado di adattarsi a quelle che sono le necessità del momento.

Durante la guida classica, questa tecnologia raccoglie informazioni sullo stile di guida dell'utente, analizzando i livelli di sicurezza, le abilità e le abitudini. Una volta apprese tutte le informazioni più importanti, la guida autonoma potrebbe essere in grado di replicarla alla perfezione, proponendo lo stesso stile del guidatore.

In questo modo la guida autonoma potrebbe mantenere alti i livelli di sicurezza, proponendo comunque uno stile di guida familiare e più vicino a quelle che sono le abitudine e le abilità del possessore dell'auto. Una tecnologia che sicuramente farà felice chi è poco avvezzo alla guida autonoma e preferisce essere in pieno controllo del veicolo.

Negli ultimi mesi sono stati sempre più gli avvistamenti dell'auto di Xiaomi, mentre di recente abbiamo potuto apprezzare i primi leak anche della plancia e degli interni dell'auto elettrica.

