Siete in cerca di un'offerta dedicata ad un monopattino elettrico come questo? Allora lo store Geekbuying ha la soluzione giusta grazie allo scooter elettrico pieghevole KUGOO Kirin M4, disponibile con codice sconto (Coupon) e spedizione dall'Europa gratis.

Lo scooter elettrico KUGOO Kirin M4 è in offerta con codice sconto e spedizione da Europa

Come anticipato in apertura, lo scooter elettrico KUGOO Kirin M4 in offerta con codice sconto è un monopattino dal design pieghevole, votata alla portabilità. Dotato di ruote da 10″ ed un motore da 500 W, il monopattino elettrico è in grado di offrire tre velocità di corsa. Lato autonomia, si parla di circa 45 Km mentre il manubrio ospita un display per visualizzare distanza, velocità, potenza ed altri parametri.

Il monopattino elettrico pieghevole KUGOO Kirin M4 è disponibile in offerta su Geekbuying al prezzo di 495.59€ grazie al codice sconto che trovate nel box Coupon qui in basso. Prima di lasciarvi ricordiamo che il monopattino elettrico è disponibile con spedizione gratis direttamente dall'Europa.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu