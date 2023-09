Recensione Lenovo Lecoo C9: gli occhiali 2.0 per ascoltare la musica in libertà

Nel corso degli anni abbiamo assistito alla trasformazione degli oggetti più comuni in veri e proprio dispositivi smart. Quelli che vi presentiamo oggi potremmo definirli “occhiali 2.0“, realizzati da Lenovo per fornire un'esperienza d'ascolto della musica tutta nuova. Dite addio alle classiche cuffiette e date il benvenuto a Lenovo Lecoo C9: gli occhiali smart con altoparlanti integrati! Scoprite punti di forza e debolezze di questo nuovo prodotto nella nostra recensione.

Recensione Lenovo Lecoo C9

Design e materiali

Per questi Lecoo C9, Lenovo ha scelto un design classico in cellometallo, con un forma a gatta squadrata. Seppur possano sembrare adatti ad un viso prevalentemente maschile, questi occhiali sono Unisex e risultano piacevoli anche sui volti femminili. Le due stanghette sono molto più spesse rispetto ai classici occhiali da sole e da vista a causa dell'integrazione di batteria e speaker: la superficie laterale, inoltre, è touch e consente la regolazione del volume nonché l'avvio e la pausa della riproduzione musicale.

Gli speaker sono posizionati quasi sul terminale della stanghetta, in modo da proiettare il suono all'interno dell'orecchio in modo molto più semplice e diretto. Il nasello offre dei pad in silicone che possono essere regolati per adattarsi al meglio alla forma del naso, mentre le lenti in dotazione sono neutre e fotocromatiche (polarizzate UV400 antiriflesso). Se avete bisogno di una lente con prescrizione, tuttavia, un buon ottico potrà facilmente sostituirle con delle lenti adatte alla vostra vista.

All'interno delle stanghette, invece, è presente un LED di stato che lampeggerà di rosso e blu quando saranno attivate le varie funzionalità degli occhiali. Nessun pericolo però, la luce emessa dai LED è assolutamente innocua e non riesce mai a dare fastidio alla vista rimanendo sempre fuori dal campo visivo. Gli occhiali, nonostante siano dotati di batteria e speaker, pesano soltanto 40 grammi e risultano comodi da indossare. Per questa nostra recensione abbiamo avuto a disposizione l'elegante colorazione nera satinata, ma gli occhiali sono disponibili anche in versione Grey e Gold.

A completare la dotazione, invece, sul lato inferiore delle stanghette troviamo i doppi sensori per la ricarica magnetica, che può essere sfruttata tramite il cavo incluso nella confezione. Nella scatola troviamo anche una custodia per gli occhiali e un panno utile a pulire le lenti.

Funzionamento e riproduzione musicale

Seppur non siano presenti tasti fisici, l'accoppiamento dei Lenovo Lecoo C9 tramite Bluetooth 5.0 è estremamente semplice. Effettuando una pressione sull'area touch di entrambe le stanghette per 2 secondi il dispositivo si accenderà ed entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento, pronto per essere collegato sia ad iOS che Android senza alcun tipo di problema.

L'area touch viene utilizzata per controllare ogni singolo aspetto di questi occhiali smart: per esempio effettuando semplice tap su una delle stanghette è possibile avviare o fermare la riproduzione, mentre un tap più lungo attiverà l'assistente vocale. Stessa situazione per le chiamate vocali: un tap sulla stanghetta destra risponderà alla telefonata, mentre un tap su quella sinistra la rifiuterà. Il dispositivo, inoltre, è dotato anche di una modalità standby che si attiva automaticamente dopo 1 minuto di inattività.

Con un driver da 4 millimetri, l'audio riprodotto tramite questi occhiali smart non è eccezionale: si può tranquillamente ascoltare la propria musica preferita, ma spesso molti dettagli musicali e la profondità generale del brano viene persa a causa di una soluzione molto differente dalle classiche cuffie. Il volume tuttavia, è ottimo, forse addirittura troppo forte: durante i test infatti abbiamo evidenziato come la musica riprodotta tramite gli occhiali fosse facilmente udibile anche dalle persone che non indossano il dispositivo. Questo potrebbe creare qualche fastidio, ma basta regolare il volume per evitare il problema.

Anche in chiamata gli occhiali si comportano bene: il parlato è ben riconoscibile ed i microfoni integrati offrono una buona trasmissione della voce. Per quanto riguarda l'autonomia, invece, abbiamo a disposizione due batterie (una per stanghetta) da 60 mAh che assicurano 4 ore di riproduzione musicale e 5 ore in chiamata. Si sarebbe potuto fare sicuramente di più, ma visto il form-factor del dispositivo è già un gran successo essere riusciti a tirar fuori 4 ore di musica continuativa.

Recensione Lenovo Lecoo C9: prezzo e considerazioni

Gli occhiali Lenovo Lecoo C9 appartengono ad una nuova categoria di dispositivi smart che negli ultimi mesi sta guadagnando sempre più popolarità. Nonostante il suono emesso dagli speaker non sia perfetto e possa risultare leggermente fastidioso per chi è al nostro fianco, questi occhiali rappresentano una buona alternativa alle cuffie nel caso non sia abituati troppo ad indossare i classici auricolari e desideriate maggiore libertà.

Il prezzo, per di più, è davvero conveniente: grazie al coupon che trovate qui sotto, infatti, potrete far vostri questi occhiali a smart a soli 39€, con spedizione gratuita direttamente

