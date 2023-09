OpenAI lancia DALL-E 3: si integrerà anche con ChatGPT

In queste ore OpenAI, leader del settore dell'intelligenza artificiale, ha lanciato la terza versione di DALL-E, l'AI generativa che trasforma il testo in immagini ed illustrazioni. Oltre ad un modello più accurato nella generazione della grafica, la particolarità di DALL-E 3 è quella di integrarsi direttamente con ChatGPT e di generare immagini all'interno delle conversazione con il celebre chatbot.

OpenAI lancia la nuova versione di DALL-E: immagini sempre più elaborate

DALL-E 3 è disponibile da oggi in “Research Preview” e sarà disponibile per gli utenti di ChatGPT Plus ed Enterprise a partire dal mese di ottobre. Questa intelligenza artificiale potrà essere utilizzata anche tramite il sistema di API, ma soltanto a partire da questo inverno, quando gli sviluppatori potranno integrare l'AI nei progetti personali.

Come mostrato nel filmato di presentazione, DALL-E 3 sarà direttamente integrato nel celebre chatbot di OpenAI e potrà generare immagini prendendo spunto dalle conversazioni con ChatGPT. Il modello generativo sembra essere migliorato a dismisura, tanto da poter facilmente inserire del testo all'interno delle immagini create (cosa che molte AI non sono ancora in grado di fare).

L'appuntamento quindi è fissato per il mese di ottobre, ma per utilizzare il nuovo DALL-E 3 sarà necessario un abbonamento ai servizi sopracitati. Al momento non è chiaro se OpenAI metterà a disposizione anche una versione gratuita di questa intelligenza artificiale.

