NIO Phone ufficiale: il primo smartphone “automobilistico” è arrivato

Arriva il primo smartphone automobilistico: NIO è il primo marchio di auto al mondo a lanciare un dispositivo mobile. Si tratta di una novità che apre le porte a molteplici scenari: mentre Xiaomi, Huawei e Meizu si affacciano all'automotive (e non solo, nel caso di Xiaomi si parla di una vera e propria auto elettrica), i brand del settore cominciano a guardare alla telefonia per una maggiore integrazione tra smartphone e vettura. Il prossimo dovrebbe essere Polestar ma nel frattempo andiamo a scoprire NIO Phone: ecco tutti i dettagli tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

NIO Phone: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Crediti: NIO

Il design di NIO Phone si è rivelato in linea con i leak, ma solo in parte. Lo stile generare non richiama OnePlus 10 come nei render trapelati nei giorni scorsi, ma è presente una sezione della cover leggermente rialzata rispetto al resto della scocca, un elemento che si ispira allo stile degli ultimi top di OPPO (e dell'ultimo Realme GT 5). Nel complesso ci troviamo alle prese con uno smartphone elegante, che sembra avere una sua identità.

Crediti: NIO

Il dispositivo si presenta come un vero e proprio top di gamma: frontalmente abbiamo uno schermo AMOLED E6 con tecnologia LTPO, una soluzione con punch hole da 6,81″ 2K fino a 120 Hz; il lettore d'impronte digitali è posizionato sotto lo schermo e si tratta di un modello ad ultrasuoni. Non manca la certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e, sopratutto, all'acqua. Sono presenti varie colorazioni con scocca in vetro mentre le varianti White e Black presentano due materiali differenti (la parte superiore in ceramica e quella inferiore in simil-pelle).

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: NIO

Il cuore di NIO Phone è lo Snapdragon 8 Gen 2 Leading Edition (conosciuto anche come Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy), ovvero la versione potenziata fino a 3,36 GHz. Lato memorie abbiamo fino a 16 GB di RAM LPDDR5 e fino ad 1 TB di storage UFS 4.0. Le specifiche tecniche di NIO Phone continuano con una capiente batteria da 5.200 mAh con il supporto alla ricarica cablata da 66W e wireless da 50W.

Crediti: NIO Crediti: NIO

Il comparto fotografico è affidato a tre sensori da 50 MP: abbiamo un ultragrandangolare IMX766 (con FOV 110°), un modulo IMX707 con OIS ed un teleobiettivo con zoom a periscopio (IMX890 con stabilizzazione OIS).

Crediti: NIO

La grande novità per gli utenti in possesso di una vettura del brand è NIO Link: il dispositivo si collega automaticamente all'auto per sfruttare varie funzionalità software. Il telefono funge da chiave (tramite un pulsante dedicato) e centro di controllo, integrandosi alla perfezione con i sistemi dell'automobile. Il sistema operativo utilizzato dal brand è ovviamente Android ma con l'interfaccia proprietaria SkyUI: si tratta di una soluzione minimale e raffinata, priva di pubblicità e bloatware.

NIO Phone – Prezzo e uscita

Il prezzo di NIO Phone parte da circa 836€ al cambio (6.499 CNY) per la versione da 12/512 GB. Sono presenti due varianti top da 12 GB/1 TB e da 16 GB/1 TB: in questo caso i prezzi sono – rispettivamente – di 887€ (6.899 CNY) e 964€ (7.499 CNY). Al momento non ci sono piani per portare il flagship in Europa, come svelato dal CEO William Li nel corso di un'intervista con CNBC.

