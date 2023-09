NIO Phone somiglia a OnePlus 10 in queste nuove immagini leak

Il prossimo 21 settembre assisteremo al lancio di NIO Phone, il primo smartphone della casa automobilistica asiatica: si tratta di un dispositivo di fascia alta che andrà ad offrire un'esperienza integrata con le vetture del brand. Al momento il design è ancora incerto ma le nuove immagini trapelate in rete anticipano il possibile design e fanno venire in mente… OnePlus 10!

NIO Phone in nuove immagini: sarà davvero questo il design?

Crediti: Weibo Crediti: Weibo

Ovviamente, come al solito in questi casi, il fake è dietro l'angolo: le nuove immagini leak potrebbero essere fasulle, ipotesi che non è da escludere. Rispetto ai primi render (che presentavano una sorta di ibrido tra iPhone, Huawei Mate 50 e Honor Magic 5) stavolta abbiamo un look molto diverso. NIO Phone, almeno secondo le immagini leak, dovrebbe avere una tripla fotocamera inserita in un modulo rettangolare, insieme ad un display con punch hole e bordi curvi. La scocca del dispositivo sembra un po' troppo ispirata a OnePlus 10, con elementi che strizzano l'occhio a OPPO e l'ultimo Realme GT (la parte superiore della cover posteriore rialzata rispetto al resto della scocca).

Crediti: Weibo

Al centro della scocca ci sarebbe il logo del brand. Inoltre, il dispositivo sarebbe apparso nelle mani di un dipendente del corso di un'intervista (ed effettivamente il look sembra simile). Comunque, lo ripetiamo ancora una volta, il rischio fake è altissimo: meglio attendere immagini migliori oppure l'evento ufficiale. La presentazione di NIO Phone è fissata per il 21 settembre, quindi bisognerà pazientare ancora per poco.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le