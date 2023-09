Nothing Phone (2) riceve Nothing OS 2.0.3: tutte le novità

Ha debuttato anche sul primo Phone (1), ma a questo giro è Nothing Phone (2) a ricevere un nuovo aggiornamento software della 2.0, più precisamente la Nothing OS 2.0.3. Una release che porta con sé sia delle nuove implementazioni che delle correzioni che puntano a migliorare l'esperienza generale.

L'aggiornamento Nothing OS 2.0.3 arriva su Nothing Phone (2): changelog completo

Crediti: Nothing

L'aggiornamento pesa 99,39 MB: il rilascio è partito in India, ma non dovrebbe tardare ad arrivare anche negli altri mercati (compreso quello italiano); potete vedere se vi è arrivato andando in Impostazioni > Sistema > Aggiornamento del sistema > Scarica e installa. Ecco il changelog completo della Nothing OS 2.0.3:

Novità Aggiunto il widget Bussola. Dopo averlo posizionato, scorri verso il basso per visualizzare informazioni più dettagliate. Aggiunta una nuova interfaccia utente per mostrare quando il dispositivo è in modalità tascabile. Aggiunto il supporto per Zomato in Glyph Progress. Vai in Impostazioni > Interfaccia glifo > Avanzamento glifo per abilitare questa integrazione. Aggiunto un interruttore Migliora “Compatibilità OTG” in Impostazioni > Dispositivi connessi > Preferenze di connessione.

Miglioramenti e correzioni di bug Aumentata la risoluzione di acquisizione del registratore dello schermo. Modificata la velocità di animazione della tastiera che appare dopo aver aperto il cassetto delle app. Feedback tattile migliorato. Stabilità NFC migliorata. Stabilità della connessione Bluetooth migliorata in vari scenari. Aggiustamenti minori dell'UL. Correzioni di bug minori.



