Il visore XR di Samsung potrebbe avere una novità rivoluzionaria (ma inutile)

Il primo visore targato Apple ha aperto le porte ad una miriade di possibilità: si tratta di un dispositivo futuristico, unico nel suo genere visto che fa proprio quello che ci si aspetterebbe da questo tipo di dispositivi. Apple Vision Pro ha segnato un nuovo standard anche se attualmente non è ancora in vendita e bisognerà pazientare il 2024. Nel frattempo anche Samsung sarebbe al lavoro sul suo visore a realtà mista (XR): il terminale potrebbe attingere proprio dal rivale di Cupertino ma si vocifera di una funzionalità tanto sbalorditiva quando potenzialmente inutile.

Samsung pensa ad un visore XR con il supporto all'olfatto, secondo le ultime indiscrezioni

Crediti: Apple

Ad agosto il visore XR di Samsung è stato protagonista di un corposo leak, con tanto di immagini rubate. Il dispositivo dovrebbe fare affidamento su quattro fotocamere di tracciamento, il rilevamento dei gesti e i comandi tramite occhi; il tutto con un chipset Exynos 2200, display con tecnologia micro OLED e due telecamere RGB. Il rivale di Apple Vision Pro, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe avere la stessa densità di pixel di quest'ultimo (3.000 PPI); inoltre l'insider cita ancora una volta il supporto ai gesti, fondamentali per muoversi nell'interfaccia (con una combinazione di gesture e tocchi).

Crediti: VRTuoluo

Tuttavia il leaker aggiunge un dettaglio aggiuntivo, mai citato prima: il visore XR targato Samsung dovrebbe avere il supporto per l'olfatto. Non è specificato altro e non possiamo fare a meno di immaginare un sondino collegato al dispositivo (o ad un accessorio esterno). Al momento non sono chiari i dettagli e l'insider è rimasto parecchio sul vago. Certo che avere la possibilità di sentire gli odori sarebbe un'aggiunta rivoluzionaria, anche se – oseremmo dire – un po' inutile. Sicuramente ci sarebbe un maggior livello di immersione per i contenuti VR (basti pensare a giochi e film), ma il gioco vale la candela?

Ovviamente l'indiscrezione va presa con le dovute precauzioni: potrebbe trattarsi di una funzione meno sbalorditiva di quello che pensiamo o semplicemente di un'informazione errata. A questo punto non resta che attendere ulteriori leak per saperne di più.

