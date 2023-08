Samsung: spunta il rivale di Apple Vision Pro, fra foto e specifiche

Si dice che il lancio di Apple Vision Pro sia stato così prorompente da aver obbligato Samsung a rivedere i piani del suo primo visore XR. Questa premessa è necessaria prima di dare uno sguardo alle prime immagini trapelate in rete di quello che sarebbe il visore Samsung, sia perché la loro veridicità è tutta da constatare sia perché con molta probabilità riguardano una versione prototipale del visore sud-coreano.

Ecco le prime immagini del presunto visore XR con cui Samsung vuole sfidare Apple Vision Pro

Crediti: VRTuoluo

Era febbraio quando, sul palco dell'evento Unpacked 2023 per il lancio della serie Galaxy S23, Samsung portava sul palco i partner Google e Qualcomm per alzare l'hype sul suo primo visore XR. Adesso abbiamo le immagini, anche se di un visore prototipale tutt'altro che elegante da vedere, sia nelle forme che nei materiali. Potrebbero essere comunque interessanti per avere un'idea di cosa aspettarsi, a partire dalla presenza delle quattro fotocamere di tracciamento che sono montate nella parte frontale, utili per avere una mappatura dell'ambiente circostante.

Anche perché, come Apple, anche Samsung avrebbe deciso di abbandonare l'utilizzo di un controller in favore del tracciamento delle mani per muoversi all'interno dell'interfaccia, fra menu e app. Viene anche rivelato che il visore sarà in grado di essere comandato con gli occhi, proprio come Apple Vision Pro, anche se in questo caso non abbiamo immagini che ci mostrino la parte interna dove si dovrebbero trovare gli appositi sensori oculari.

Crediti: VRTuoluo

Sulla base delle specifiche suggerite dai leaker, il visore Samsung sarebbe alimentato dal System-on-a-Chip proprietario Exynos 2200, lo stesso che troviamo nei modelli della serie Galaxy S22. I display avrebbero tecnologia micro OLED (la stessa di Vision Pro), e sarebbero affiancate da lenti pancake per contenere lo spessore del visore. Oltre a quelle succitate, si parla anche della presenza di due telecamere RGB per permettere il passaggio di colore dall'esterno.

Detto questo, sappiamo che Samsung starebbe rivedendo i suoi piani dopo il lancio del visore Apple, pertanto non è chiaro se queste sarebbero le specifiche finali o meno; specialmente se si parla di display, dato che Samsung avrebbe in cantiere schermi ancora più evoluti.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le