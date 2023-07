Samsung LEDoS: i display del futuro sono “ispirati” ad Apple Vision Pro

MicroLED, Mini LED, QD-OLED: ci sono diverse sigle che portano sulle spalle le tecnologie del futuro che dovrebbero caratterizzare il mondo dei display, anche e soprattutto per mano di Samsung. Ma una sigla di cui finora si era parlato poco o nulla è quella LEDoS, e se ne parliamo è anche per lo scossone che Apple Vision Pro ha dato al mercato della tecnologia. La stessa compagnia sud-coreana avrebbe rivisto i suoi piani per il visore di realtà virtuale mista a cui starebbe lavorando e che starebbe pianificando di rendere più avanzato per poter competere con Apple.

La sfida ad Apple Vision Pro passerà anche per la tecnologia LEDoS per i display del futuro

Crediti: Apple

Se il visore di Apple ha fatto così tanto scalpore è per l'avanzamento tecnologico che tocca diversi aspetti tecnici, uno dei quali il display, prodotto da Sony e TSMC con tecnologia OLEDoS (Organic LED on Silicon) con risoluzione 4K per occhio e 8K in totale. Una densità di pixel tale da permettere al visore di “ingannare” la mente umana e farle credere che quello che sta guardando è più reale di quello che sia. Ecco quindi che al Deep Tech Forum 2023 Samsung ha parlato dei limiti dei pannelli OLEDoS e spiegando come vuole aggirarli con la tecnologia LEDoS (LED on Silicon). La matrice OLED viene sostituita da quella micro LED, cioè gruppi di LED microscopici con gli stessi vantaggi dell'OLED ma senza i suoi limiti in termini di luminosità, dimensioni e burn-in avendo natura inorganica.

In collaborazione con il KAIST (Korea Advanced Institute of Science & Technology), Samsung ha quindi sviluppato una tipologia di schermi che ben si presta a visori AR e non solo, potendo realizzarli con pixel talmente piccoli da toccare i 10/5 micrometri. Negli anni passati, l'azienda aveva dimostrato di voler creare schermi ad altissima densità di pixel, e grazie ai LEDoS potrebbe arrivare ai 6.000-7.000 PPI rispetto ai 3.400 PPI di Apple Vision Pro. Ma quando si parla di visori un dato forse più importante è quello dei PPD (pixel per grado) che misura la loro densità in baso all'angolo di visione.

