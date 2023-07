Xiaomi Electric Scooter 4 Go ufficiale: il monopattino elettrico si fa più economico

Dopo il primo avvistamento a giugno, ecco che il nuovo monopattino elettrico budget di Xiaomi è spuntato anche sul sito ufficiale Global. Xiaomi Electric Scooter 4 Go è un veicolo elettrico da città, caratterizzato da buone specifiche ed uno stile fresco e giovanile: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'ultima novità del brand cinese, tra caratteristiche e prezzo!

Xiaomi Electric Scooter 4 Go: caratteristiche e prezzo del nuovo monopattino elettrico

Crediti: Xiaomi

Dopo quelle base, Pro e Ultra, la variante “Go” dello Xiaomi Electric Scooter 4 punta a chi desidera spendere meno a fronte di specifiche più modeste. È dotato di un motore da 450W con cui guidare a una velocità massima di 20 km/h in tre modalità (camminata a 6 km/h, standard a km/h e sportiva a 20 km/h), riuscendo a percorrere adeguatamente inclinazioni fino al 10%. Ha ruote runflat dal diametro più piccolo da 8,1″ dotate di un doppio sistema di frenata (elettrico-ABS davanti, a tamburo dietro).

Crediti: Xiaomi

Con un peso di 13,7 kg, il telaio in acciaio supporta passeggeri fino a 90 kg e con un'altezza di 120-200 cm, con un manubrio che integra uno schermo a colori per vedere velocità, batteria, fari e indicatori vari. Il monopattino è protetto da certificazione IPX4/X6 e ha una batteria da 165 Wh che si carica completamente in 5 ore per un'autonomia che complessivamente arriva fino a 18 km. Non manca l'integrazione con l'ecosistema software Xiaomi, con l'app dedicata che permette di sapere il chilometraggio residuo, bloccare il motore per impedire i furti e aggiornarne il firmware.

Crediti: Xiaomi

Il nuovo monopattino elettrico Xiaomi Electric Scooter 4 Go è stato annunciato tramite il sito ufficiale Global ma al momento mancano i dettagli su prezzo e disponibilità. Il dispositivo dovrebbe arrivare in Europa, ma per la lista dei paesi dobbiamo necessariamente attendere una conferma ufficiale. In merito al prezzo dovrebbe trattarsi di una cifra tra i 350€ e i 450€, secondo le indiscrezioni precedenti.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le