Xiaomi Electric Scooter 4, Smart Air Fryer Pro 4L e non solo: tutte le novità annunciate in Italia

La casa di Lei Jun ha lanciato una sfilza di nuovi prodotti in Italia: non solo l'ultimissimo Pad 6 ma anche i monopattini elettrici Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite, la friggitrice ad aria Smart Air Fryer Pro 4L, i robot aspirapolvere X10, S10, S10+, S12, E10 ed E12. Insomma, una vera e propria scorpacciata di prodotti intelligenti, tra smart home e mobilità!

Tutte le novità Xiaomi lanciate in Italia a maggio: Pad 6 e tanti prodotti per smart home e mobilità

Come anticipato anche in apertura, l'evento Xiaomi di maggio ha portato con sé il debutto del suo ultimo tablet. Il dispositivo è arrivato in Italia senza il fratello maggiore e nel nostro approfondimento dedicato trovate tutti i dettagli su specifiche e caratteristiche. Qui andiamo a vedere invece quali sono le novità Xiaomi dedicate a smart home e mobilità, con tutte le informazioni su prezzo e disponibilità.

Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite

La famiglia di monopattini elettrici della compagnia cinese si arricchisce con due nuovi modelli, Xiaomi Electric Scooter 4 e il fratello minore 4 Lite. Il nuovo veicolo green è caratterizzato da un motore da 600W di potenza di picco, pneumatici tubeless da 10″, un sistema a doppia frenata (e-ABS anteriore e freno a disco posteriore), una velocità massima di 20 km/h e fino a 35 km di autonomia (con una batteria da 275,4 Wh).

Le dimensioni del monopattino elettrico sono aumentare (in altezza, lunghezza, lunghezza del manubrio e larghezza della padana) per offrire una guida più confortevole.

Il “piccolo” Xiaomi Electric Scooter 4 Lite offre invece un motore brushless da 300W, un'autonomia fino a 20 km (con una abbatterà da 187 Wh) ed una velocità massima di 20 km/h.

In entrambi i casi è presente un pratico display per visualizzare i vari parametri, un corpo pieghevole, controvi smart tramite app, impugnatura antiscivolo in silicone e luci di svolta facili da raggiungere e ben visibili.

Il prezzo di Xiaomi Electric Scooter 4 è di 549,99€, in offerta lancio a 499€; il fratello minora 4 Lite viene proposto invece a 449,9€, in promozione a 399€.

Xiaomi Robot Vacuum X10, S10, S10+, S12, E10 ed E12

X10

Oltre ai nuovi veicoli green, la compagnia cinese ha presentato in Italia anche varie aggiunte alla gamma Xiaomi Robot Vacuum, con ben sei nuovi robot aspirapolvere. Il modello X10 è una soluzione pensata per offrire prestazioni al top, con una capiente batteria da 5.200 mAh e fino a 180 minuti di autonomia alla massima potenza di aspirazione, ovvero 4.000 PA.

E12

La famiglia si arricchisce con i nuovi Xiaomi Robot Vacuum S10, S10+ ed S12, sin trittico di modelli equipaggiato con tecnologia LDS (per la mappatura degli ambienti e la pianificazione delle pulizie). Sono stati lanciati anche i robottini E10 ed E12, due dispositivi adatti agli utenti in certa di soluzioni potenti ed ultra-sottili (in modo da raggiungere anche i punti più complicati, sotto il divano o il letto). Di seguito trovate il prezzo di ciascun modello, comprensivo di promo Early Bird.

E10 sarà disponibile su Mediaworld e Unieuro al prezzo consigliato di 239,9€ (offerta early bird valida dal 22 al 28 maggio – 189,9€ );

sarà disponibile su Mediaworld e Unieuro al prezzo consigliato di (offerta early bird valida dal 22 al 28 maggio – ); E12 sarà disponibile su Amazon, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di 239,9 € (offerta early bird valida dal 22 al 28 maggio – 179,9€ );

sarà disponibile su Amazon, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di (offerta early bird valida dal 22 al 28 maggio – ); S10 sarà disponibile su Unieuro al prezzo consigliato di 359,9 € (offerta early bird valida dal 22 al 28 maggio – 279,9 € );

sarà disponibile su Unieuro al prezzo consigliato di (offerta early bird valida dal 22 al 28 maggio – ); S12 sarà disponibile su Amazon, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di 359,9 € (offerta early bird valida dal 22 al 28 maggio – 269,9€ );

sarà disponibile su Amazon, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di (offerta early bird valida dal 22 al 28 maggio – ); S10+ sarà disponibile su Amazon, Unieuro e mi.com al prezzo consigliato di 449,9 € (offerta early bird valida dal 22 al 28 maggio – 399,9 € );

sarà disponibile su Amazon, Unieuro e mi.com al prezzo consigliato di (offerta early bird valida dal 22 al 28 maggio – ); X10 sarà disponibile su Amazon e Mediaworld al prezzo consigliato di 599,9€ (offerta early bird valida dal 22 al 28 maggio – 449,9€).

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L

La nuova friggitrice ad aria Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L era già stata avvistata su Amazon ed ora arriva ufficialmente in Italia. Si tratta di una soluzione migliore della precedente, con una maggiore capienza (4 litri), un motore da 1200W, un pratico sportello trasparente (per vedere in modo chiaro il cibo all'interno), un display OLED e la connettività Wi-Fi.

Trattandosi di un prodotto smart può interagire con lo smartphone tramite l'app di Xiaomi, in modo da gestire i controlli da remoto ed impostare una tra le tante ricette disponibili.

La friggitrice ad aria è disponibile all'acquisto al prezzo di 159,9€ da Unieuro, Expert, MediaWorld, Amazon e lo store ufficiale di Xiaomi.

