Apple a caccia di talenti: l’obiettivo è l’intelligenza artificiale

Nella corsa all'adozione dell'intelligenza artificiale Microsoft si è dimostrata essere in prima linea, seguita a ruota da Google. Lentamente, però anche le altre firme dell'industria tecnologica, tra cui Apple e Amazon, si stanno attrezzando per adattarsi a quello che inevitabilmente sembra essere il futuro del web: l'intelligenza artificiale generativa.

Anche Apple si prepara ad adottare l'intelligenza artificiale nei propri prodotti

Tramite la propria piattaforma lavorativa, infatti, anche Apple ha iniziato a cercare nuovi talenti esperti di machine learning e intelligenza artificiale, in particolar modo “appassionati nel costruire straordinari sistemi autonomi“. Già dalla fine del mese di aprile sono iniziati ad emergere i primi annunci di lavori, divenuti adesso quasi una dozzina.

La notizia arriva in seguito alla scoperta degli annunci di lavoro pubblicati da Amazon pressocché per le stesse posizione ricercate dall'azienda di Cupertino. La sfida dell'intelligenze artificiali, al netto di OpenAI che ha dato popolarità al fenomeno, ha visto due grandi protagonisti per il momento: Microsoft e Google.

La compagnia di Redmond sembra essere molto più avanti del colosso dei motori di ricerca, ma ben presto l'entrata in gioco di Amazon ed Apple potrebbe stravolgere lo status quo, in una sfida destinata a segnare inevitabilmente il futuro del web e dei servizi ad esso collegati.

