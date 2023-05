Xiaomi Electric Scooter 4 Pro torna in sconto: risparmia 100€ con il nuovo Coupon eBay

Dopo l'annuncio ufficiale e il debutto in Italia, ecco che Xiaomi Electric Scooter 4 Pro comincia a scendere di prezzo: date un'occhiata per scoprire le migliori occasioni in offerta lampo o con codice sconto!

Aggiornamento 22/05: il monopattino elettrico Pro torna in offerta, questa volta su Amazon. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Codice sconto Xiaomi Electric Scooter 4 Pro: tutto su caratteristiche, prezzo e disponibilità

L'ultimo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro promette prestazioni top per tutti i Mi Fan che intendono passare alla mobilità green. Il veicolo è dotato di pneumatici tubeless autosigillanti da 10″, offre un sistema di frenata anteriore eABS e uno posteriore a doppio disco ed è equipaggiato con un potente motore da 700W. La velocità massima è di 25 Km/h mentre in termini di autonomia si parla di circa 45 km grazie alla capiente batteria da 12.400 mAh.

Il monopattino elettrico è realizzato in alluminio aerospaziale, per la massima leggerezza e resistenza; inoltre si tratta di una soluzione in grado di superare pendenze fino al 20%. Bello e potente, un dispositivo elettrico che di certo ingolosisce gli appassionati.

Al momento la migliore occasione dedicata a Xiaomi Electric Scooter 4 Pro arriva da eBay: grazie al nuovo coupon MAGGIO23EDAYS, il monopattino elettrico scende a 629€, con un risparmio di 100€ (ed è presente la spedizione direttamente dall'Italia).

N.B. – non dimenticate di utilizzare il coupon MAGGIO23EDAYS per ottenere lo sconto!

