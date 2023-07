Recensione Doogee T30 Pro: con tastiera e touchpad, un tablet sopra la MEDIA!

Quando si parla di Doogee spesso l'associazione che ci viene in mente è quella con gli smartphone rugged; in effetti è quello che succede anche a me, tant'è che quando mi hanno avvisato dell'arrivo di questo T30 Pro ho pensato francamente all'ennesimo rugged dell'azienda.

Invece la sorpresa è stata doppia: doppia perchè in primo luogo il dispositivo in questione è un tablet, ed in secondo luogo la qualità di questo prodotto è nettamente superiore qualsiasi mia aspettativa, e l'ho percepito non appena ho aperto la scatola e ho preso il mano il tablet.

Recensione Doogee T30 Pro

Design e Materiali

Doogee T30 Pro si inserisce nel mercato dei tablet, ma questa volta non vuole essere il più economico in assoluto, ma vuole farsi scegliere già da una clientela più esigente, e diciamo che i presupposti ci sono tutti. Lui è realizzato quasi interamente in alluminio lungo tutto la scocca ed anche il perimetro laterale; le sue dimensioni sono abbastanza insolite, il che lo colloca anche in una fascia di mercato, per forza di cose, diversa. C'è solo una piccola parte con una finitura goffrata sempre in tinta che spezza la continuità della scocca.

257 x 168.7 x 7.6 mm significa uno schermo da 11″ pollici ed un form factor a 16:10 molto interessante nel quotidiano, soprattutto se consideriamo la dotazione di accessori disponibile, una bella cover con tastiera fisica e touchpad che in modo magnetico e con connessione istantanea ci permette di sfruttare al massimo il potenziale di questo T30.

Senza divagare troppo, però, sul fronte estetico l'azienda cinese ha svolto un lavoro eccellente con dei dettagli perfettamente curati ed un assemblaggio al pari di prodotti più costosi. Sul retro, poi, oltre la serigrafia al centro del brand, si fa spazio un camera bump più grande del solito con una fotocamera primaria ed anche una secondaria, insieme al flash LED.

Sulla parte laterale destra ci sono i tasti per la regolazione del volume oltre che il tasto power; in basso due speaker, il connettore USB-C, lo slot per la NanoSIM e soprattutto il jack da 3.5mm per le cuffie, molto utile in prodotti di questo settore. In alto, infine, ci sono gli altri due speaker per un totale di quattro, in grado anch'essi di fornire un suono immersivo e ben bilanciato in termini di frequenze.

Display

Per un attimo il display mi aveva fatto spaventare, ma vi giuro che non mi ero reso conto della presenza di una pellicola protettiva che faceva virare completamente i colori al blu: mi raccomando, quindi, togliete la pellicola alla prima accensione del dispositivo.

Scherzi a parte, però, gli 11″ pollici del display di questo T30 di Doogee sono tra le sue peculiarità più interessanti, più che altro in termini di utilità. Il pannello, purtroppo, è soltanto un IPS LCD con risoluzione 1600 x 2560 pixel e, in sostanza, ha solo un unico grande difetto: la luminosità massima di picco, pari a soli 350 nits, non è il massimo qualora voleste utilizzare il dispositivo in esterna. Tra gli aspetti negativi che si porta dietro questa soluzione ci sono da menzionare sicuramente gli angoli di visuale abbastanza scadenti che limitano nettamente la visibilità durante l'utilizzo con il tablet non direttamente rivolto verso gli occhi.

Per il resto questo display possiede dei gran bei colori per la fascia di prezzo e quasi mai mi sarei aspettato di descrivere con queste parole un pannello di Doogee che, tipicamente, non riesce mai a visualizzare dei colori calibrati in modo perfetto. Il refresh rate, purtroppo, si ferma solo a 60Hz, cosa che fa un po' storcere il naso soprattutto perchè non si tratta del solito tablet da 90-100€, ma di una fascia superiore; tra gli assenti, inoltre, vanno menzionati anche HDR e HDR10+, ma a grande sorpresa Doogee ha inserito le ultime certificazioni Widevine L1 per lo streaming a massima risoluzione.

Hardware e Performance

L?hardware in dotazione al Doogee T30 Pro è piuttosto interessante se rapportato alla concorrenza; si tratta dell'Helio G99 di Mediate, una nostra vecchia conoscenza già abbastanza diffusa in ambito smartphone dove viene regolarmente utilizzata da molti produttori in differenti fasce di prezzo. Il T30 Pro di Dogee arriva, poi, con un insolito taglio di memoria RAM da 8GB con espansione virtuale fino a 7GB, con un totale di 15GB di cui Doogee va tanto fiera da scriverlo anche sulla confezione di vendita; lo storage, infine, è da 256GB di tipo UFS 2.2 con espansione tramite MicroSD.

Le prestazioni con quest'hardware, ragazzi, sono buone. Un tablet di questo tipo si dimena bene in tutte le circostanze, soprattutto nell'ambito produttività o universitario per cui è indicato, vista anche la perfetta integrazione della tastiera magnetica che si collega al tablet in un istante ed è subito pronta all'uso. Una soluzione di questo tipo si presta bene per utilizzi di app di messaggistica, Word e simili e tanti altri, senza mai soffrire troppo o metterci di fronte a limitazioni di alcun tipo.

Tale hardware non è il primo della classe se intendiamo spremerlo pesantemente in giochi 3D o titoli di prima categoria, per cui lui non è certamente stato pensato. Ad ogni modo nella sua fascia di prezzo è piuttosto unico e non ha competitor diretti con cui confrontarsi, perciò mi posso complessivamente ritenere soddisfatto.

Software

Il software, invece, è il solito di sempre e forse un po' ci sono rimasto male. Non è tanto un discorso di versioni Android che comunque è alla release 13 con patch di sicurezza aggiornate a Marzo, quanto più un discorso di integrazione di funzionalità per poter sfruttare al meglio la diagonale di schermo piuttosto ampia.

Mancano, infatti, finestre e multitasking cosi da poter sfruttare a pieno tastiera e touchpad; l'esperienza utente qui, per quanto ben ottimizzata e funzionante, rimarrà sempre un po' limitata per via dell'assenza di una reale gestione delle finestre, del drag & drop e funzionalità simili. Peccato, un'occasione persa sotto questo fronte.

Fotocamera

Sul fronte fotocamera è stata una sorpresa trovare a bordo di questo tablet ben due lenti, un equipaggiamento abbastanza insolito per un tablet se considerate, soprattutto, che la lente primaria è da ben 20MP, mentre la secondaria è una lente macro da 2MP. Frontalmente, invece, i megapixel sono 8.

La qualità fotografica in fin dei conti è sicuramente superiore rispetto la media degli altri tablet; questo T30 Pro di Doogee come tanti altri soffre in condizioni di scarsa luce dove l'apporto del flash è praticamente nullo, ma se si scattano delle foto con buona luce il risultato è superiore alle aspettative.

C'è qualche inghippo con la messa a fuoco che non sempre è perfetta ed a volte ci costringe a dei tempi di scatto un po' più lunghi, ma in fin dei conti l'uso fotografico di un tablet è piuttosto limitato e lui se la cava davvero bene su questo fronte. Anche la selfie camera ottiene delle foto buone ed è perfetta per videochiamate anche in condizioni di luce non eccellenti.

Autonomia

Doogee T30 Pro possiede una batteria superiore alla media da ben 8580 mAh con ricarica rapida fino a 18W massimo via cavo, e tempi di ricarica 0-100 in circa due ore.

Per quanto riguarda la durata della batteria del T30 PRO, i risultati sono positivi e testandolo con lo streaming video alla massima luminosità e con la connessione Wi-Fi attiva, la durata della batteria si aggira intorno alle 6 ore che possono diminuire leggermente se si utilizza la scheda SIM e ci si sposta frequentemente con tablet, ad esempio se si è in treno in viaggio o circostanze simili.

Prezzo e Considerazioni

Doogee T30 Pro arriva sul mercato sullo store ufficiale dell'azienda a 300 dollari, una cifra che al cambio attuale si posiziona intorno ai 275 euro, escludendo le varie offerte a cui si potrebbe acquistare con vari coupon dedicati (di cui trovate qui in basso). Il prezzo nel complesso è davvero interessante, anche se va detto che la cover non è inclusa nel prezzo ma va acquistata separatamente per circa 50 euro in più, un accessorio tuttavia fondamentale se si vuole sfruttare a pieno il potenziale di questo device con la sua grande diagonale di schermo.

Nel complesso è un prodotto bilanciato che fa bene il suo dovere e porta con sè pochi difettucci, il principale rimane il display poco luminoso e con degli angoli di visuale abbastanza scarsi, ma per il resto è un prodotto davvero molto interessante.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

