Le estensioni arrivano su Google Bard: integrazione anche con Adobe Firefly

Annunciate in occasione del Google I/O 2023, le estensioni per l'intelligenza artificiale Bard iniziano a fare capolino sul servizio di Big G. Nonostante non siano ancora funzionanti, alcuni utenti sono già riusciti a dare un'occhiata all'interfaccia grafica e al numero delle estensioni che andranno a caratterizzare le nuove integrazioni per l'AI di Google, tra cui anche Maps e YouTube.

Le estensioni arricchiscono Google Bard: al lancio ci saranno anche Maps e YouTube

Crediti: 9to5Google

Gli esperti di 9to5Google sono riusciti ad avere accesso ad una versione early access delle estensioni di Google Bard: i servizi aggiuntivi non sono attualmente funzionanti, ma come potete vedere nell'immagine qui sopra è possibile vedere quali saranno probabilmente le estensioni disponibili al lancio. Dopo l'arrivo di Bard in Europa, Google sembra intenzionata quindi a spingere forte il piede sull'acceleratore per recuperare il terreno perso con ChatGPT.

Tra le estensioni potrebbe esserci quindi diversi servizi di Google, tra cui Flights, Hotels, Maps e YouTube, con l'aggiunta di Instacart, Kayak, OpenTablet, Redfin e Zillow. Come annunciato in occasione dell'evento di maggio, inoltre, in un futuro non troppo distante arriverà anche l'integrazione con Firefly, l'intelligenza artificiale generativa di Adobe.

In aggiunta alle estensioni, Google proporrà anche un'integrazione diretta di Bard nella app Workspace come Docs, Drive e Gmail, in modo che l'intelligenza artificiale possa fungere da vero e proprio assistente virtuale per tutti i servizi firmati Big G.

