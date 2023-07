Password di TikTok dimenticata? Non è più un problema con le passkey

TikTok ha annunciato oggi il supporto ufficiale per le passkey, un nuovo metodo di autenticazione che non prevede l'utilizzo delle classiche password ma sfrutta i dispositivi fisici per consentire l'accesso ad applicazioni e siti web. La FIDO Alliance, l'organizzazione che ha dato i natali a questa tecnologia, guadagna quindi un nuovo alleato con TikTok che si unisce alle grandi firme come Google, Apple e Microsoft.

TikTok entra a far parte della FIDO Alliance: un futuro senza password è possibile

Crediti: TikTok

Le passkey di TikTok saranno inizialmente disponibili su iOS in Asia, Africa, Australia e Sud America, ma nei prossimi mesi arriveranno in tutto il mondo anche su Android. Una volta generata la passkey per l'accesso al servizio, effettuare il login su TikTok sarà semplicissimo: basterà solo fare tap su “Passkey” per effettuare l'autenticazione con i dati biometrici (riconoscimento facciale o impronta digitale).

“Le password sono un ostacolo alla sicurezza e all'esperienza dell'utente che hanno superato da tempo la loro data di scadenza, motivo per cui la FIDO Alliance ha creato standard aperti per l'autenticazione senza password che vengono utilizzati dai principali fornitori di servizi per consentire ai consumatori di accedere più facilmente a servizi online leader come TikTok” ha dichiarato Andrew Shikiar, Direttore Esecutivo della FIDO Alliance.

Grazie a questo nuovo sistema di autenticazione, quindi, non avremo più bisogno di ricordare la password, ma sarà il nostro dispositivo preferito a funzionare come una chiave d'accesso per il nostro account TikTok.

