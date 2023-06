Un nuovo monopattino Xiaomi in Europa: Electric Scooter 4 Go appare online

In queste ore è apparso su diversi store online europei un nuovo monopattino elettrico di Xiaomi, che tuttavia il noto brand cinese non ha ancora presentato ufficialmente. Stiamo parlando di Electric Scooter 4 Go, una versione entry-level del monopattino di Xiaomi che potrebbe far presto capolino anche sullo store ufficiale della compagnia nel nostro paese.

Motore da 250W e autonomia di 18 Km per il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Go

Xiaomi Electric Scooter 4 Go è apparso sugli store Batna24 e eMAG, rispettivamente in Polonia e Ungheria, equipaggiato con un motore da 250W che garantisce una velocità massima di 20 Km/h. Con una singola carica, la batteria di cui è dotato il monopattino riesce a garantire un'autonomia pari a 18 Km.

Questo monopattino elettrico, stando alla scheda tecnica pubblicata sui due store, offre un sistema di frenata a tambura con E-ABS e Kinetic Energy Recovery System (KER) che aiuta l'autonomia della batteria a garantire qualche chilometro in più. Electric Scooter 4 Go, inoltre, mette a disposizione sul manubrio un display LCD dal quale è possibile controllare la velocità e lo stato della batteria.

Xiaomi Electric Scooter 4 Go sarà presto disponibile in Europa ad un prezzo compreso tra 348€ e 458€, se le indicazioni fornite dagli store polacchi ed ungheresi dovessero rivelarsi corrette. Come sempre, vi invitiamo ad attendere informazioni ufficiali direttamente dall'azienda cinese per avere la certezza delle specifiche tecniche, dei prezzi e della disponibilità.

