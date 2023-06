HOTWAV Pad 8 è il nuovo tablet leggero ed efficiente, ora in offerta lancio!

Il brand HOTWAV conosciuto principalmente per il suo impegno nel settore dei rugged phone, senza disdegnare telefoni più classici (ma sempre con un occhio al risparmio). Ora la compagnia ha aggiunto un'ennesima novità al suo portfolio: il tablet HOTWAV Pad 8 è una soluzione leggera, performante, resistente e dal prezzo accessibile, grazie ad un'offerta lancio decisamente ghiotta!

HOTWAV Pad 8: specifiche tecniche, prezzo e disponibilità del nuovo tablet Android

Il nuovo arrivato della compagnia è un dispositivo adatto a studenti, professionisti ed un utenti in cerca di un buon tablet per l'intrattenimento. Parliamo di un dispositivo dal look premium, con un corpo metallico e dimensioni contenute (lo spessore è di soli 7,7 mm per un peso di circa 460 grammi). HOTWAV Pad 8 è dotato di un design stiloso ed una scocca robusta: è perfetto per ogni esigenza di portabilità.

Il tablet è equipaggiato con il processore octa-core SCT606, chipset che offre prestazioni fluide per qualsiasi operazione (streaming video, giochi, multitasking e così via). A bordo abbiamo 8 GB di RAM (altro dettaglio utile per avere performance al top) e ben 256 GB di spazio di archiviazione. Inoltre è possibile sfruttare il supporto Dual SIM (è presente la connettività 4G LTE) oppure una SIM e una schedina micro SD.

HOTWAV Pad 8 è dotato di uno schermo da 10,4″ con risoluzione 2K, un pannello ampio per godere al meglio dei propri contenuti multimediali (film, serie TV, giochi, video, e-book e quant'altro). Per gli amanti delle foto è presente un sensore principale da 13 MP ed un'unità selfie da 5 MP. Il tutto è alimentato da una capiente batteria da 7.500 mAh: il giusto quantitativo ore di divertimento e produttività. Inoltre segnaliamo la presenza di Android 13, ultima versione disponibile dell'OS del robottino verde.

Il nuovo tablet Android HOTWAV Pad 8 debutta su AliExpress, in offerta lancio al prezzo di 161,63€: approfittane ora!

Contenuto realizzato in collaborazione con HOTWAV.

