Amazon annuncia le date del Prime Day: quando arriva l’evento più atteso!

Manca ormai pochissimo all'evento più atteso dell'anno, una delle occasioni principali per risparmiare (al pari del Black Friday). Stiamo parlando del Prime Day 2023, l'evento di Amazon che permette di risparmiare su tantissime categorie di prodotti con sconti incredibili: il colosso dell'e-commerce ha annunciato finalmente le date ufficiali!

Amazon Prime Day 2023: due giorni di offerte incredibili e ora abbiamo la data

Come di consueto l'evento Amazon Prime Day 2023 raddoppia con due giorni di occasioni: le date ufficiali sono 11 e 12 luglio, per tutti i clienti Prime dell'e-commerce più famoso al mondo. Le 48 ore di offerte inizieranno alla mezzanotte dell'11 luglio e dureranno fino alle 23:59 del 12 luglio. Come da tradizione, i clienti Prime potranno acquistare a prezzo scontato prodotti di grandi marchi e partner di vendita, inclusi quelli di molte piccole e medie imprese.

Anche quest'anno le offerte riguardano tutte le categorie dell'e-commerce, dalla moda alla tecnologia, dai giorni agli articoli per la casa. Per tutti i dettagli e per iscrivervi al servizio di Amazon, potete dare un'occhiata alla pagina ufficiale.

Vuoi scoprire tutto, ma proprio tutto, sull'Amazon Prime Day 2023? Vuoi restare aggiornato sulle migliori occasioni e vuoi scoprire tutte le iniziative legate all'evento dell'anno? Allora ecco il nostro approfondimento dedicato al Prime Day con le guide all'acquisto, informazioni sulle promo, i nostri canali di sconti e tanto altro ancora!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le