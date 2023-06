Nothing Watch esiste: il primo smartwatch dell’ex di OnePlus è in arrivo

Dopo la separazione da OnePlus, Carl Pei ha fondato il brand Nothing, marchio che si pone come un'alternativa ai nomi più commerciali. Fina da subito la compagnia ha dimostrato la sua voglia di emergere grazie ad un linguaggio di design atipico, prima con le TWS Ear (1) e poi con il suo primo smartphone. L'azienda sta per lanciare Phone (2) ma ora arrivano novità anche per un'altra tipologia di prodotto. Nothing Watch esiste e resta solo da vedere quando arriverà!

Nothing Watch spunta in una certificazione: a quando il debutto?

La storia dello smartwatch di Nothing è cominciata a gennaio, con un concept che ha immaginato un dispositivo stiloso come gli altri prodotto del brand. Le immagini hanno suscitato la reazione dell'azienda, la quale si è mostrata subito interessata all'affetto mostrato dai fan. Successivamente è stato depositato il marchio CMF by Nothing, ma purtroppo non sono emersi dettagli. Ora una nuova certificazione stravolge le cose e dimostra che Nothing Watch esiste.

Un misterioso dispositivo del brand è stato certificato dall'ente BIS, con la sigla D395. Il nome del prodotto non è specificato, ma è ben chiara la categoria: il dispositivo in questione appartiene alla fascia degli smartwatch. Insomma, si tratterebbe proprio del primo indossabile da polso di Nothing!

Possiamo aspettarci un lancio a stretto giro? Purtroppo non ci sono indizi ma alcune considerazioni sono fattibili: non abbiamo avuto né teaser né immagini leak per stuzzicare gli appassionati, quindi potremmo escludere l'uscita insieme a Phone (2), a luglio. Probabilmente il debutto avverrà entro fine anno, ma si tratta solo di un'ipotesi. Teniamo le dita incrociate!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le