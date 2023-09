Meta mette GPT-4 nel mirino: la nuova AI dovrà battere quella di OpenAI

L'avvento dell'intelligenza artificiale ha visto scendere in campo su un nuovo terreno di gioco tutte le più grandi industrie tech che con il passare del tempo cercano di proporre soluzioni sempre più potenti. Secondo gli ultimi report, per esempio, Meta si starebbe preparando ad addestrare un modello di linguaggio più potente di GPT-4, nella speranza di superare la concorrenza di OpenAI.

La sfida delle intelligenze artificiali entra nel vivo: Meta prepara la sua AI per il 2024

Crediti: Reuters

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Meta avrebbe acquistato numerosi chip NVIDIA H100 per l'addestramento dell'intelligenza artificiale, in modo da dover più fare affidamenti sui servizi di terze parti come per esempio Azure di Microsoft. La compagnia, inoltre, avrebbe già iniziato la progettazione di un modello in grado di emulare le espressioni umane.

Nel mese di giugno si sono diffusi rumor che suggeriscono che nel corso nel 2023 su Instagram, Facebook e WhatsApp potrebbe arrivare un chatbot con intelligenza artificiale in grado di sfruttare 30 diverse personalità per interagire con gli utenti. Il passo successivo, quindi, sarà quello di proporre un servizio più potente di GPT-4, il cui sviluppo dovrebbe iniziare nei primi mesi del 2024.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le