Teclast M50 Pro: il nuovo tablet 4G debutta su Amazon con 40€ di sconto

La nuova generazione di tablet low budget di Teclast arriva su Amazon e lo fa con un super sconto e l'immancabile spedizione Prime. Teclast M50 Pro è un tablet 4G permetto per godere ovunque di giochi e serie TV grazie alla connettività mobile e all'ampio schermo: risparmia 40€ con il coupon Amazon e il prezzo scende a soli 159,9€!

Teclast M50 Pro è il nuovo tablet low budget 4G, ora disponibile in promozione su Amazon

La gamma M del brand cinese continua per la sua strada e lo fa con un modello nuovo di zecca. Lanciato ad agosto, Teclast M50 Pro arriva alle nostre latitudini e debutta su Amazon ad prezzo imperdibile: parliamo di un tablet stiloso e completo, una soluzione budget da sfruttare a più non posso. Il dispositivo arriva con un corpo metallico leggero e sottile (solo 7,8 mm di spessore e splendida la colorazione Aqua), che si traduce in un modello facile da trasportare sia durante gli spostamenti in città che i viaggi.

Crediti: Teclast

Il tablet è dotato di un display IPS da 10,1″ con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel), con una luminosità di picco di 350 nit ed un rapporto superficie/schermo dell'83% (per un'esperienza totalmente immersiva). A muovere il tutto troviamo il chipset Unisoc T616 (con una GPU Mali-G57), perfetto per avere buone performance senza consumi eccessivi. Il SoC è accompagnato da 8 GB di RAM espandibili di altri 8 GB grazie al supporto alla Virtual RAM; per lo spazio di archiviazione abbiamo 256 GB di storage.

Completano il quadro una batteria da 6.000 mAh, la connettività 4G LTE, il GPS per la navigazione satellitare, una fotocamera da 13 MP (frontale da 5 MP), quattro speaker e Android 13 lato software.

Crediti: Teclast

Il nuovo tablet Android 4G Teclast M50 Pro è disponibile all'acquisto su Amazon con uno sconto di 40€: basta accedere alla pagina del prodotto, cliccare su “Applica Coupon” (subito sotto il prezzo) e la cifra finale al checkout sarà di 159,9€. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

