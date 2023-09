Ecco l’unico iPad che potrebbe essere aggiornato quest’anno

C'è grande fermento intorno all'evento Worderlust di Apple che si terrà nella giornata del 12 settembre, e proprio per questo motivo continuano a fioccare rumor, leak ed indiscrezioni. Secondo le ultime voci, infatti, ci sarebbero nuove ed interessanti informazioni riguardanti l'unico iPad che potrebbe ricevere un aggiornamento entro la fine dell'anno.

iPad Air 6 potrebbe arrivare ad ottobre: sarà l'unico ad aggiornarsi?

Crediti: Apple

Stando alle informazioni condivise sul noto social network cinese Weibo, l'unico tablet di cui Apple potrebbe lanciare una nuova versione nei prossimi mesi potrebbe essere iPad Air 6, in arrivo ad ottobre. A confermare l'indiscrezione è arrivato anche il giornalista ed analista di Bloomberg, Mark Gurman, che ha dichiarato che un nuovo iPad Air sarebbe in dirittura di arrivo.

Il celebre giornalista, inoltre, crede che possano esserci ulteriori lanci di prodotti Apple nel prossimo mese, ma sembra difficile che questi avvengano all'interno di un nuovo evento stampa. La presentazione, quindi, potrebbe avvenire tramite lancio a sorpresa sul sito ufficiale.

Non ci resta che attendere per scoprire se le indiscrezioni verranno confermate o se ci sarà spazio per più iPad in questo ultimo scampolo di 2023.

