Google Pixel Watch 2: ecco il primo teaser ufficiale

Quella che sta iniziando oggi è una settimana che ci condurrà ad una serie di nuovi annunci dalle più grandi compagnie tech del mondo. Si partirà con Apple e i suoi iPhone 15, seguita a ruota da Google che nei primi giorni di ottobre presenterà finalmente gli smartphone della serie Pixel 8 ed il nuovissimo Pixel Watch 2. Proprio dello smartwatch, nelle ultime ore la compagnia americana ha pubblicato il primo teaser.

Il nuovo Pixel Watch 2 arriva ad ottobre: i primi teaser di Google

Il filmato pubblicato da Google non lascia spazio all'immaginazione: il nuovo Pixel Watch 2 viene mostrato in ogni angolazione, per quello che sarà probabilmente uno degli smartwatch più stilosi ed apprezzati di quest'anno. Il teaser, tuttavia, si ferma all'estetica: nessuna informazione su quelle che saranno le novità software ed hardware è stata per il momento condivisa.

Non ci resta quindi che attendere ancora poche settimane: il nuovo smartwatch di Google, insieme alla lineup di smartphone, sarà presentato ufficialmente il prossimo 4 ottobre con un evento “Made by Google“.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le