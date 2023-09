NIO Phone è solo l’inizio: Polestar lancerà uno smartphone con Meizu

Il prossimo 21 settembre comincerà una nuova era per il settore mobile: NIO lancerà il suo primo smartphone (è in programma anche uno smartwatch) segnando il debutto dei colossi automobilistici in questo mercato. Sicuramente si tratterà di un dispositivo pensato per integrarsi alla perfezione con le vetture del brand ed ora sappiamo che questo non sarà un caso isolato. Polestar ha confermato che lancerà presto uno smartphone realizzato in collaborazione con Meizu.

Polestar e Meizu insieme per uno smartphone: i colossi automobilistici si lanciano nel settore mobile

Meizu 20 Pro – Crediti: Meizu

È stato lo stesso CEO di Polestar, Thomas Ingenlath, ad anticipare la grande novità in arrivo. La casa automobilistica svedese é una controllata di Volvo, a sua volta parte del colosso cinese Geely: di conseguenza pare chiaro che verrà realizzato “tutto in famiglia”. E qui entra in gioco Meizu: il brand di smartphone è stato acquisito da Geely e quelle che all'inizio erano indiscrezioni si sono poi concretizzate. L'azienda ha lanciato i nuovi modelli della serie Meizu 20 ma contemporaneamente si sta dedicando in modo attivo all'automotive (con Flyme Auto). Inoltre proprio di recente è stata annunciata una joint venture con Polestar, al fine di rafforzare la presenza della casa automobilistica in Cina.

Crediti: Polestar

La partnership staregica tra Meizu e Polestar avrebbe dovuto prevedere “solo” un sistema di infotainment per auto, ma ora sappiamo che è molto di più. La casa cinese, infatti, si sta occupando della realizzazione del primo smartphone targato Polestar, in arrivo già nel mese di dicembre (secondo quanto dichiarato dal CEO). Si tratterà di un dispositivo premium ma l'azienda non mira a competere con i grandi marchi di telefonia. Lo stesso dirigente ha confermato che si tratterà di un'esperienza pensata per gli utenti che guidano auto Polestar, un modello per rendere più fluido il passaggio dal telefono alla vettura. In soldoni si tratta proprio del sistema a cui sta lavorando Meizu, ovvero un'esperienza senza soluzione di continuità tra telefono e lo smart screen presente nell'auto.

Al momento mancano dettagli su design e specifiche, quindi restiamo in attesa di novità.

