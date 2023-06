Polestar e Meizu insieme per un sistema di infotainment tutto nuovo

Meizu non è più solo un brand tech dedito a smartphone e accessori: dopo l'acquisizione da parte di Geely (colosso automobilistico cinese), la compagnia si è lanciata nel settore dell'automotive con la nuova Flyme Auto e addirittura non sono mancate indiscrezioni in merito ad una possibile vettura EV del brand asiatico. Ora l'ultima novità Polestar e Meizu hanno annunciato una joint venture, una collaborazione che mira a rafforzare la posizione della casa automobilistica svedese in Cina, attraverso un nuovo sistema di infotainment per auto.

Polestar x Meizu: annunciata una partnership strategica per un sistema di infotainment per auto

Per quanto riguarda i dettagli della nuova joint venture tra Meizu e Polestar, l'azienda cinese avrà il 51% delle quote mentre la compagnia controllata da Volvo il restante 49%. Ovviamente, com'è facile immaginare, la collaborazione tra i due brand è basata proprio su Flyme Auto: si tratta del software per automotive lanciato ad aprile in Cina, che mira ad offrire la massima integrazione tra smartphone con Flyme 10 e automobile.

Lo scopo di Meizu è stato quello di lanciare un'esperienza senza soluzione di continuità, dove telefono e smart screen dell'auto diventano una cosa sola. Non si parla solo di app e servizi, ma anche di funzioni essenziali come l'utilizzo di chiavi digitali, della tecnologia UWB e perfino di un assistente vocale pensato ad hoc che non necessita di connessione ad internet (Aicy).

Polestar vuole rafforzare la sua presenza in Cina e per farlo utilizzerà un software realizzato su misura per i consumatori locali, ossia gli utenti cinesi. La compagnia automobilistica e Meizu lavoreranno a stretto contatto per migliorare ulteriormente il software ed offrire un sistema di infotainment completo (con app, intrattenimento, servizi di streaming).

Stando a quando dichiarato, Polestar invierà circa 130 membri del suo staff per lavorare con il team di Meizu e di Flyme Auto, ma anche sulla realtà aumentata ed altre soluzione dell'ecosistema.

