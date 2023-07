Realme C53 è di nuovo ufficiale: cambia stile e migliora la fotocamera

Come anticipato dai teaser precedenti, Realme C53 è di nuovo ufficiale ma questa volta debutta lontano da noi. Si tratta della versione indiana del dispositivo lanciato in Italia e presenta alcune differenze che lo rendono più interessante del modello presentato alle nostre latitudini.

Realme C53: la versione indiana presenta un look differente ed una fotocamera migliorata

Crediti: Realme

Partiamo dalle novità rispetto al modello lanciato in Italia: Realme C53 indiano presenta un look leggermente diverso, almeno per quanto riguarda la scocca. La parte frontale presenta sempre uno schermo con punch hole (dettagli che svela subito la natura budget del terminale) mentre la cover posteriore presenta una dual camera con flash LED posizionata a filo con la scocca; il tutto è racchiuso in una banda lucida mentre il resto della scocca è caratterizzato da un materiale opaco. Nelle immagini in basso vedete un confronto tra la versione EU e quella indiana.

C53 India – Crediti: Realme C53 Italia – Crediti: Realme

L'altra novità riguarda il comparto fotografico: il sensore principale da 50 MP della nostra variante cede il posto da un modulo da 108 MP. Non viene svelata la natura di quest'ultimo, ma potrebbe trattarsi del Samsung ISOCELL HM2 (già visto a bordo di Realme 8 Pro).

Crediti: Realme

Il resto delle specifiche resta praticamente invariato: abbiamo uno schermo LCD da 6,74″ HD+ a 90 Hz, un chipset Unisoc T612, una selfie camera da 8 MP, 5.000 mAh di batteria, il supporto alla ricarica rapida da 33W, la funzione Mini Capsule e Android 13 lato software (tramite Realme UI). Se volete saperne di più, eccovi la nostra recensione.

Il “nuovo” Realme C53 è stato lanciato in India insieme al tablet Realme Pad 2 (inedito in Italia), ad un prezzo di appena 108€ al cambio attuale (4/128 GB, 9,999 INR). È presente anche una versione alternativa con 6/64 GB di memorie, in questo caso a 119€ al cambio (10,999 INR). Al momento non sappiamo se questa incarnazione di C53 sarà lanciata fuori dal paese ma comunque sembra improbabile un debutto in Italia (visto che il dispositivo è stato già presentato).

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le