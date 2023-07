Sfondi unici per le conferenze in Google Meet grazie all’AI

In occasione dell'evento I/O 2023, Google ha dedicato un'ampia porzione della conferenza alle novità legate all'intelligenza artificiale, tra cui la possibilità di creare immagini di sfondo personalizzate nell'app di videoconferenze Google Meet. Questa nuova funzione è entrata negli ultimi giorni in fase di test e alcuni utenti hanno avuto modo di provarla sul web.

Crea immagini di sfondo nuove ed uniche in Google Meet con l'intelligenza artificiale

Crediti: Google

Questa nuova funzione legata all'intelligenza artificiale Duet di Google, permette di personalizzare a proprio piacimento l'immagine di sfondo della nostra webcam, in modo da nascondere l'ambiente in cui ci si trova con un background magari più elegante e ordinato, oppure totalmente fantasioso.

Nella selezione dei filtri applicabili alla propria immagine in Google Meet, alcuni utenti iscritti al Workspace Labs hanno avuto la possibilità di testare la nuova funzione di generazione dell'immagine di sfondo. Questa intelligenza artificiale sembra funzionare esattamente come tutte le altre, consentendo la generazione dell'immagine partendo da una semplice indicazione testuale.

La funzione attualmente non sembra essere disponibile per tutti i tester, quindi potrebbe volerci ancora diverso tempo prima di vederla in azione nella versione pubblica di Google Meet accessibile da chiunque.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le