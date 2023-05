Come provare tutte le novità dell’intelligenza artificiale di Google

Dopo l'evento I/O 2023 ricco di nuove informazioni sui progetti legati all'intelligenza artificiale di Google, l'azienda statunitense ha lanciato un nuovo portale che permette a tutti di “mettersi in fila” per testare le novità presentate in questi giorni. Google AI Labs è un nuovo raccoglitore di progetti IA a cui tutti possono iscriversi con il proprio account Google, nella speranza di mettere le mani in anteprima su quello che sembra essere davvero il futuro del web.

Come iscriversi a Google AI Labs e testare tutte le novità dell'intelligenza artificiale

Tramite Google AI Labs è possibile iscriversi alla lista di attesa per testare progetti come il nuovo Search, le novità legate a Workspace, Project Tailwind e MusicLM. Tutto quello di cui avrete bisogno è un account Google e un bel po' di pazienza: l'accesso, infatti, potrebbe richiedere diverse settimane, se non mesi, vista la popolarità del servizio e l'attuale preferenza dell'azienda per gli utenti anglofoni.

Iscriversi, però, garantisce comunque un posto in prima fila quando le procedure di accesso verranno snellite, quindi ecco una pratica guida per iscriversi a Google AI Labs.

Visitate Google AI Labs Tramite il sito ufficiale potete dare un'occhiata alle novità disponibili Scegliete i progetti a cui siete più interessati Ogni progetto è limitato da una lista d'attesa, potete scoprire maggiori dettagli cliccando “Learn more” oppure “Join waitlist” per iscrivervi Effettuate il login con l'account Google per confermare l'iscrizione Per ogni progetto scelto sarà necessario accettare i termini di servizio prima di effettuare l'iscrizione con il proprio account.

Adesso siete pronti per l'accesso ai nuovi servizi legati all'intelligenza artificiale e tutto quello che dovrete fare, purtroppo, è attendere. Intanto qui trovate tutte le novità riguardanti Google Bard, che molto presto sarà disponibile liberamente anche in Italia.

Avete già dato un'occhiata al nostro approfondimento sulle migliori AI per ogni esigenza? Lo trovate qui!

