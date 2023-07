DERE R16 Air 2023 è il laptop da 16″ a meno di 220€: impossibile chiedere di meglio!

Cerchi un portatile economico e completo, adatto alla produttività e ad un intrattenimento basilare? Magari vorresti risparmiare ma su un modello con schermo da 16″? Tranquillo perché DERE R16 Air 2023 è il portatile perfetto: si tratta di un terminale caratterizzato da un display ampio, ora in offerta con codice sconto ad un prezzo super conveniente: solo 219€ con spedizione EU gratis!

Codice sconto DERE R16 Air 2023: il notebook da 16″ più economico sulla piazza

Crediti: DERE

Il laptop DERE R16 Air 2023 è una soluzione dotata di uno schermo IPS da 16″ con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel), fino a 250 nit di luminosità, cornici sottili ed un corpo metallico. Il terminale offre anche trackpad ampio, il quale integra anche un lettore d'impronte digitali; la tastiera è una soluzione retroilluminata, per la massima comodità durante l'utilizzo. Il tutto è racchiuso in una scocca da 19,5 mm di spessore, per un peso di 1,2 Kg.

Il cuore del portatile è il processore Intel Jaster Lake N4500 (fino a 2,8 GHz), accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di storage SSD. L'alimentazione è affidata ad una batteria da 38Wh, ricaricabile tramite Type-C. Non manca una webcam integrata (HD) mentre lato software è presente Windows 11 Pro.

Crediti: DERE

Il portatile DERE R16 Air 2023 scende ad un prezzo assurdo su Geekbuying con codice sconto: solo 219€ (con spedizione gratis dall'Europa) per un laptop dotato di buone specifiche ed equipaggiato con uno schermo da 16″. Impossibile chiedere di meglio!

