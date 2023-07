Realme Pad 2 ufficiale: più grande, più bello e con il 4G

Il tablet elegante e dal prezzo accessibile è tornato e sembra in gran forma: ancora una volta abbiamo un dispositivo stiloso e dotato di buone caratteristiche, che sicuramente farà breccia nel cuore degli appassionati e degli utenti in cerca di un tablet Android (con 4G). Realme Pad 2 è ufficiale: andiamo a scoprire tutte le novità su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Realme Pad 2: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet

Design e display

Crediti: Realme

In termini di stile, il nuovo arrivato non cambia rotta rispetto al primo Realme Pad. Ancora una volta troviamo una scocca metallica con un modulo fotografico circolare; tuttavia Realme Pad 2 mostra comunque uno stile più raffinato (ed un corpo da 7,2 mm di spessore).

Crediti: Realme

Inoltre abbiamo un upgrade dello schermo, che si fa più ampio (rispetto ai 10,4″ del primo capitolo): a questo giro è presente un pannello LCD da 11,5″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel), profondità colore a 10 bit, DC Dimming, luminosità di picco di 450 nit, tecnologia O1 Ultra Vision Engine e refresh rate adattivo fino a 120 Hz.

Specifiche tecniche

Crediti: Realme

Le specifiche tecniche di Realme Pad 2 si affidano nuovamente a MediaTek, questa volta con il chipset Helio G99 (6 nm, 2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55, GPU Mali-G57 MC2) accompagnato da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 2.2. Grazie al supporto alla Virtual RAM è possibile espandere quella fisica di altri 8 GB, in modo virtuale). Il tutto è alimentato da una capiente batteria da 8.360 mAh con ricarica rapida da 33W.

Crediti: Realme

Il resto delle caratteristiche comprende quattro speaker con Dolby Atmos, Realme UI 4.0 for Pad, una fotocamera da 8 MP ed un modem 4G LTE (presente a bordo del predecessore, ma non in Italia).

Realme Pad 2 – Prezzo e uscita

Crediti: Realme

La presentazione di Realme Pad 2 è avvenuta il 19 luglio, nel corso di un evento tenutosi in India, ad un prezzo di partenza di circa 217€ al cambio attuale (ossia 19,999 INR per la versione LTE da 6/128 GB). È presente anche una variante top LTE da 8/256 GB, proposta a circa 249€ (ovvero 22,999 INR). Al momento il nuovo tablet è stato lanciato solo in India ma visto il successo del primo capitolo è probabile che lo vedremo presto anche in Italia.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le