Redmi Book Pro 15 (2023) ufficiale: potenza rinnovata con Ryzen 7 7840HS

Dopo un piccolo teaser arrivato nei giorni scorsi, Xiaomi lancia ufficialmente in Cina il nuovo Redmi Book Pro 15 2023, questa volta alimentato da un processore AMD di nuova generazione che dona una rinnovata potenza al dispositivo. Con uno schermo dalla risoluzione migliorata ed un prezzo davvero ultra competitivo, questo nuovo laptop si preannuncia uno dei migliori prodotti Xiaomi dell'anno.

Redmi Book Pro 15 (2023): tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Crediti: Xiaomi

Redmi Book Pro 15 (2023) offre un design unibody in metallo con realizzazione in CNC ed uno spessore di soli 14.9 millimetri ed un peso di 1.78 Kg. La finitura satinata in colore argento dona un tocco di eleganza che abbiamo potuto apprezzare in precedenza anche sulla linea di PC portatili più famosa degli Stati Uniti (i MacBook di Apple), mentre per lo schermo abbiamo a disposizione un display LCD da 15″ con risoluzione 3.2K (3200 x 2000 pixel), 120 Hz di refresh rate e certificazione HDR e Dolby Vision Atmos.

La luminosità massima dello schermo si aggira intorno a 500 nit, ma sarà il sensore integrato a regolare automaticamente la migliore intensità in base alla luce circostante. Il rinnovato sistema di areazione a doppia ventola, inoltre, si assicurerà di evitare surriscaldamenti senza andare ad influenzare negativamente le performance del dispositivo.

Specifiche tecniche

Crediti: Xiaomi

Redmi Book Pro 15 (2023) è caratterizzato dalla presenza sotto lo scocca di un cuore digitale firmato AMD. I nuovi processori della serie 7000 infatti potenziano il dispositivo grazie alla tecnologia Zen 4, in grado di spingere la velocità di clock fino a 5.1 GHz su Ryzen 7 e 5.0 GHz su Ryzen 5. Il latptop, infatti, viene proposto in due differenti edizioni: una con il processore 7640HS ed una superiore con il top di gamma 7840HS, entrambi affiancati da 16 GB di RAM LPDDR5 da 64000MT/s e 512 GB di spazio di archiviazione su memoria SSD PCIe 4.0.

A supportare la CPU nei carichi più intensivi troviamo anche una GPU discreta con tecnologia RDNA 3: Radeon 760M nel caso di Ryzen 5 e Radeon 780M per la versione con Ryzen 7. In dotazione il portatile offre anche un'uscita HDMI 2.1, jack per le cuffie da 3.5 millimentri, 2 x USB-C 3.2 Gen 2, USB-A 3.2 Gen 1 ed un lettore di schede SD UHS-II. Per quanto riguarda invece la connettività, troviamo a disposizione Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.

Il laptop, infine, viene alimentato da una batteria da 72 Wh con supporto per la ricarica rapida da 100W con tecnologia Power Deliver 3.0 e GaN.

Redmi Book Pro 15 (2023): prezzi e disponibilità

Crediti: Xiaomi

Redmi Book Pro 15 sarà disponibile in Cina in due diverse varianti a partire dal 1 agosto: l'edizione con processore AMD Ryzen 5 7640HS con 16/512 GB viene proposta al prezzo di circa 570€ (4599 yuan), mentre la versione con Ryzen 7 7850HS e 16/512 GB arriva al prezzo di circa 595€ (4799 yuan). Al momento non ci sono informazioni riguardanti una eventuale commercializzazione internazionale di questo nuovo laptop.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le