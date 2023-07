MIUI 15? No, prima ci sarà la MIUI (Fold) 14.1

Ripercorrendo la storia della MIUI, Xiaomi ci ha abituati a diverse versioni della sua interfaccia proprietaria, di cui potremmo a breve conoscere l'inedita MIUI 14.1 e persino la MIUI Fold 14.1. Secondo le informazioni trapelate finora, sembrava che il prossimo aggiornamento sarebbe stato quella alla MIUI 15, che Xiaomi sta preparando in vista del rilascio di Android 14 da parte dello staff di Google.

L'aggiornamento MIUI (Fold) 14.1 anticiperebbe quello alla MIUI 15: ecco cosa sappiamo

La verità è che spesso le versioni della MIUI si snodano in più sotto-versioni: di recente lo abbiamo visto con MIUI 13.1 e MIUI 12.1, ma è accaduto più volte in passato, fra MIUI 7.1, 8.1, 9.1, 10.1 e 11.1; ma non finisce qui, perché potrei citare MIUI 13.2, 12.5, 7.3 e così via. Non starò qui a spiegarvi le differenze fra le varie versioni della MIUI (c'è un articolo dedicato per quello), il punto è che secondo Xiaomiui all'orizzonte ci sarà l'aggiornamento MIUI 14.1 prima della MIUI 15.

I primi a riceverlo sarebbero Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, Redmi K60 e K60 Pro, gli attuali top di gamma dei due brand principali. C'è poi la MIUI Fold 14.1, dedicata al segmento dei pieghevoli e che dovrebbe fare il suo esordio a bordo di MIX Fold 3, portando con sé una gradita novità. Il rilascio dovrebbe avvenire fra agosto e novembre e il suo roll-out proseguirebbe con il rilascio della MIUI 15 per gli altri modelli compatibili. Prendete la notizia con le pinze, però, perché spesso e volentieri sulla MIUI spuntano indiscrezioni che possono non rivelarsi veritiere, specialmente come in questo caso dove mancano prove concreto a sostegno.

