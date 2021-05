La MIUI 12.5 si avvicina, ma prosegue l'aggiornamento con MIUI 12.1 e MIUI 12.2 per diversi smartphone Xiaomi e Redmi. Il team di sviluppo ha creato una versione intermedia dell'ultima UI, in concomitanza con il rilascio di Android 11. Anche se si parla già del futuro Android 12, l'attuale major update di casa Google sta continuando a diffondersi, prima sui top di gamma e poi anche su mid-range e modelli di fascia inferiore. Proprio per questo ho deciso di creare un articolo ad hoc, in cui poter trovare il link al download con le ultime versioni disponibili.

Qua di seguito trovate tutti i vari dispositivi per i quali è disponibile la MIUI 12.1 e 12.2, sia in versione Global, EEA e China Stabile. Con il tempo continuerò ad aggiornerò questa guida, inserendo via via le ultime versioni che saranno rilasciate da Xiaomi. Nel caso si trattasse di release provvisorie, trovate l'indicazione Stable Beta a specificare che non è il firmware definitivo per il pubblico. Vi ricordiamo, comunque che le ROM Stable Beta sono a tutti gli effetti i firmware finali, rilasciati ad una ristretta cerchia di utenti: nel caso non vengano segnalati bug di rilievo, la stessa ROM viene poi rilasciata a tutti.

MIUI 12.1 e 12.2: tutte le versioni disponibili per Xiaomi e Redmi

Tutte le novità

Trattandosi di versioni di passaggio, sia la MIUI 12.1 che la 12.2 non stravolgono l'esperienza generale di Xiaomi, mirandone a migliorare alcuni aspetti. Come abbiamo trattato nell'articolo dedicato, la UI ha ricevuto nuove animazioni per la ricarica e lo sblocco con l'impronta sugli smartphone con sensore nel display. Lo stesso vale anche per l'Always-On Display, quindi novità dedicate agli smartphone con schermo OLED. Altre migliorie estetiche riguardano App Vault, la schermata laterale (da noi sostituita dal Google Discover), dalle forme più tondeggianti che sulle release precedenti. Anche l'app Meteo è stata aggiornata, con nuove animazioni e la possibilità di consultare le città salvate con più praticità.

Spostandoci sulle novità funzionali, con MIUI 12.1 e 12.2 è stata aggiunta una tastiera sicura. Nel momento in cui si sta digitando una password, la UI di Xiaomi fa sì che i numeri vengano ordinati ogni volta in maniera randomica, impedendo possibili fenomeni di furto dati. Ci sono poi varie altre novità: nuovi Super Wallpaper, codec LHDC V3, Tema Scuro e Split-Screen nel Second Space, pressione sanguine nell'app Health, driver GPU OpenGL e Vulkan, cancellare uno screenshot dopo averlo condiviso, cambiare l'area del risveglio della Quick Ball, nuovi filtri fotografici, cambio layout della Galleria ed altro ancora.

Vi ricordiamo che per alcuni modelli di smartphone Xiaomi, Redmi e POCO è stata avviata la procedura di aggiornamento alla MIUI 12.5. Nella tabella trovate indicati i modelli per i quali è già disponibile l'aggiornamento, che potete scaricare dal nostro articolo dedicato.

Modello Versione Recovery Fastboot MIUI 12.5 XIAOMI Xiaomi Mi 10 V12.2.6.0.RJBMIXM (Global) Stable Beta Recovery – V12.2.7.0.RJBEUXM (EEA) Recovery Fastboot V12.2.10.0.RJBCNXM (China) Recovery Fastboot ✓ Xiaomi Mi 10 Pro V12.2.6.0.RJAMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.2.6.0.RJAEUXM (EEA) Recovery Fastboot V12.2.4.0.RJACNXM (China) Recovery Fastboot ✓ Xiaomi Mi 10 Ultra V12.1.1.0.RJJCNXM (China) Recovery Fastboot ✓ Xiaomi Mi 10 Lite 5G V12.1.4.0.RJIMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.1.5.0.RJIEUXM (EEA) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom) V12.1.7.0.RJVCNXM (China) Recovery Fastboot Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro V12.1.2.0.RJDMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.1.5.0.RJDEUXM (EEA) Recovery Fastboot Xiaomi Mi Note 10/10 Pro V12.1.2.0.RFDMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.1.4.0.RFDEUXM (EEA) Recovery Fastboot Xiaomi Mi Note 10 Lite V12.1.4.0.RFNMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.1.4.0.RFNEUXM (EEA) Recovery Fastboot Xiaomi Mi CC9 Pro V12.1.5.0.RFDCNXM (China) Recovery Fastboot REDMI Redmi K30 V12.1.4.0.RGHCNXM (China) Recovery Fastboot Redmi K30 5G V12.1.8.0.RGICNXM (China) Recovery Fastboot Redmi K30i 5G V12.1.2.0.RGICMXM (China) Recovery Fastboot Redmi K30 Pro/Zoom V12.2.4.0.RJKCNXM (China) Recovery Fastboot ✓ Redmi K30S V12.1.2.0.RJDCNXM (China) Recovery Fastboot ✓ Redmi K20 V12.1.2.0.RFJCNXM (China) Recovery Fastboot POCO POCO F2 Pro V12.2.6.0.RJKMIXM (Global) Recovery Fastboot V12.2.6.0.RJKEUXM (EEA) Recovery Fastboot POCO X2 V12.1.3.0 RGHINXM (India) Recovery Fastboot

Come installare la MIUI 12.1 / 12.2 Stabile

Le procedure che trovate di seguito sono generiche per i modelli Xiaomi, Redmi e POCO: è possibile (ma raro) che un modello possa avere una procedura lievemente differente. Le ROM Recovery che trovate qua sopra sono file ZIP da installare in locale oppure via modalità recovery (che sia stock o TWRP). In alternativa, potete affidarvi alle ROM Fastboot con la terza procedura.

Modalità locale Trasferisci il file ZIP della Recovery ROM nella memoria principale dello smartphone, all'interno della cartela “downloaded_rom” (se non ci fosse, creala) Vai in “Impostazioni/Info sistema“, clicca sul logo della MIUI, poi sui 3 pallini in alto a destra e seleziona “Scegli il pacchetto d'aggiornamento” (se non ci fosse, vai al metodo successiva) Seleziona il file ZIP della Recovery ROM ed esegui l'installazione Modalità Recovery Rinomina il file della Recovery ROM scaricato in “update.zip” (senza virgolette) e spostalo nella cartella principale della memoria dello smartphone Riavvia lo smartphone in modalità Recovery: per farlo, da spento tieni premuto il tasto Accensione e Volume Su per qualche secondo In modalità Recovery, scorri con i tasti del volume e seleziona l'opzione “Install update.zip” premendo il tasto Accensione Esegui l'installazione e riavvia lo smartphone Modalità Fastboot Scarica MiFlash Tool, estrai l'archivio ed installa il software Riavvia lo smartphone in modalità Fastboot: per farlo, da spento tieni premuto il tasto Accensione e Volume Giù per qualche secondo Collega lo smartphone al PC Avvia MiFlash Tool, clicca su “Select” e seleziona la cartella “Firmware” nella cartella della Fastboot ROM Clicca in basso su “Clean all“, imposta accanto su “flash_all.bat” e poi su “Flash” in alto a destra per avviare l'installazione

