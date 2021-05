Quando si tratta di accessori da cucina, non possiamo fare a meno di avere un apribottiglie. Che sia per vino, per birra o bevande analcoliche, è sempre utile averne a disposizione. Una soluzione ad un prezzo interessante ma comunque di qualità può essere il kit apribottiglie Xiaomi HuoHou, in offerta su GearBest con codice sconto.

Xiaomi HuoHou Corkscrew: il kit apribottiglie è in offerta con codice sconto su GearBest

I due prodotti del set si presentano compatti, non ingombrante ma realizzati con materiali di ottima fattura. Infatti, abbiamo un rivestimento in ABS che protegge l'acciaio inossidabile 430 dell'utensile. Questo permette di ottenere un ottimo trattamento anti-corrosione sia per quello da birra che quello da vino. Prendendo in singolo il primo, abbiamo un oggetto semplice, ma efficace sia per tappi dentati, sia per le lattine, che diventano così più comode da aprire.

Passando invece all'apribottiglie da vino, questo assume tutt'altra caratura, con un cavatappi interno in acciaio inossidabile 420J2, a prova di acido, che possiamo utilizzare con la comoda maniglia superiore, al fine di aprire il tappo in sughero in tutta sicurezza e velocità. Insomma, un acquisto sicuramente da tenere in considerazione.

Trovate tutto il kit apribottiglie Xiaomi HuoHou Corkscrew in offerta su GearBest al prezzo di 11.72€, ottenibile grazie al codice sconto dedicato. Per ciò che offrono entrambi gli articoli, è sicuramente un ottimo prezzo.

