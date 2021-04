Ci siamo: sta partendo ufficialmente il roll-out della tanto attesa MIUI 12.5 da parte del team di sviluppatori Xiaomi. Fino ad oggi, infatti, chi voleva provare le novità della nuova versione MIUI doveva necessariamente affidarsi alle ROM Beta. Ma con l'avvento della primavera inizieranno ad arrivare via via le release della versione Stabile della ROM che troveremo su Xiaomi, Redmi e POCO. E come ho già fatto con la MIUI 12, ho deciso di creare un nuovo articolo in cui potete trovare il link al download di tutte le ROM disponibili.

Potete trovarle sia in formato Fastboot che Recovery, in modo da darvi entrambi le possibilità per l'installazione manuale. In entrambi i casi, trovate la guida all'installazione in fondo all'articolo. Come al solito, nel caso in cui l'aggiornamento rilasciato non fosse definitivo, troverete indicata la dicitura Stable Beta. Per chi non sapesse cosa sono, sono una via di mezzo fra le ROM Beta e quelle Stabili. Una volta terminata la fase di Beta Testing, si ottengono quelle ROM che vengono definite in gergo “Release Candidate”, ovvero pronte per il roll-out. Sono ROM tecnicamente definitive e pronte al pubblico, ma che potrebbero ancora avere qualche bug e quindi vengono rilasciate come Stable Beta a coloro che fanno parte del beta testing. Potete comunque installarle manualmente, ma a vostro rischio e pericolo.

Ultimo aggiornamento: 3 aprile

MIUI 12.5 Stabile: tutte le versioni disponibili per i vari Xiaomi, Redmi e POCO

All'interno di questo articolo troverete via via tutte le versioni della MIUI 12.5 disponibile per i vari modelli: Global, EEA e China. Per il momento, dato che siamo ancora agli inizi, troverete pochissimi modelli ma verranno aggiunti via via. Quelli indicati senza link al download significa che sono ufficialmente previsti ma per i quali non è ancora stato rilasciato l'aggiornamento. Nel caso in cui il vostro modello non fosse elencato, significa che per il momento non è previsto che riceva l'aggiornamento. Ma ciò potrebbe cambiare in futuro, perciò continuate a seguirci per rimanere aggiornati in tal senso.

Modello Versione Recovery Fastboot XIAOMI Xiaomi Mi 11 12.5.1.0.RKBCNXM (China) Stable Beta Recovery – Xiaomi Mi 11 Pro Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 11 Lite 4G Xiaomi Mi 11 Lite 5G Xiaomi Mi 10 V12.5.3.0.RJBCNXM (China) Stable Beta Recovery – Xiaomi Mi 10 Pro V12.5.3.0.RJACNXM (China) Stable Beta Recovery – Xiaomi Mi 10 Ultra V12.5.1.0.RJJCNXM (China) Stable Beta Recovery – Xiaomi Mi 10 Lite 5G Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom) Xiaomi Mi 10S Xiaomi Mi 10T/Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10T Lite Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9 Pro 5G Xiaomi Mi 9 SE V12.5.1.0.RFBCNXM (China) Stable Beta Recovery – Xiaomi Mi 9 Lite Xiaomi Mi 9T Xiaomi Mi 9T Pro Xiaomi Mi Note 10/Mi Note 10 Pro Xiaomi Mi Note 10 Lite Xiaomi Mi CC9 Xiaomi Mi CC9e Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition Xiaomi Mi CC9 Pro REDMI Redmi K40 Redmi K40 Pro/K40 Pro+ Redmi K30 Redmi K30 5G Redmi K30i 5G Redmi K30 Ultra Redmi K30 Pro/Zoom Redmi K30S Redmi K20 Redmi K20 Pro Redmi Note 10 Redmi Note 10 5G Redmi Note 10S Redmi Note 10 Pro Redmi Note 10 Pro Max Redmi Note 9 4G Redmi Note 9 5G Redmi Note 9 Redmi Note 9S Redmi Note 9T Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro 5G Redmi Note 9 Pro Max Redmi Note 8 Redmi Note 8T Redmi Note 8 Pro Redmi 10X 4G Redmi 10X Redmi 10X Pro Redmi 9 POCO POCO F3 POCO F2 Pro POCO X3 NFC POCO X3 Pro

Come installare la MIUI 12.5 Stabile

Come sempre, queste due procedure indicate sono generiche per i vari modelli Xiaomi, Redmi e POCO. Tuttavia, potrebbe essere possibile (ma poco probabile, comunque) che determinati modelli possano avere una procedura leggermente differente. Nel caso, provvederemo ad indicarlo. Dopo questa premessa, sappiate che le recovery ROM qua sopra linkate sono in formato ZIP e possono essere installate in locale o via modalità recovery (sia stock che TWRP). In alternativa, potete fare affidamento alle ROM da installare via Fastboot.

Recovery ROM

Installazione locale Trasferisci il file ZIP scaricato nella memoria dello smartphone, all'interno della cartella “downloaded_rom” nella directory principale (se non c'è, create questa cartella) Vai in “Impostazioni/Info sistema“, clicca sul logo della MIUI 12 con scritto “Versione MIUI“ Clicca 10 volte sul logo MIUI, poi sui 3 pallini in alto a destra e seleziona “Scegli il pacchetto d'aggiornamento“ Seleziona il file ZIP che hai copiato ed avvia la procedura d'installazione

Installazione via recovery Seleziona il file ZIP scaricato e rinominalo in “update.zip“, dopodiché spostalo nella directory principale della memoria nello smartphone Vai in “Impostazioni/Info sistema“, clicca sul logo della MIUI 12 con scritto “Versione MIUI“ Clicca 10 volte sul logo MIUI, poi sui 3 pallini in alto a destra e seleziona “Riavvia in modalità Recovery“ Scorri con i tasti del volume, seleziona la voce “Install update.zip” e conferma premendo il tasto Power Seleziona il file ZIP copiato, avvia l'installazione e clicca su “Reboot” nel caso non si riavviasse da solo



Queste procedure sono valide esclusivamente se state installando una ROM con la stessa versione di quella che già avete. In poche parole, da Global a Global, da EEA a EEA, da China a China. Se invece volete passare da Global a China, da EEA a China o viceversa, allora dovrete necessariamente effettuare lo sblocco del bootloader e l'installazione tramite custom recovery TWRP.

Una volta fatto il tutto, vi basterà copiare il file ZIP della ROM nella memoria del telefono, avviarlo in modalità recovery TWRP ed effettuare l'installazione da quest'ultima. Ovviamente perderete tutti i files, pertanto effettuate un backup nel caso vi servisse.

Fastboot ROM

Installazione via Fastboot Da PC, scarica MiFlash Tool, estrai l'archivio ed installa il software Da smartphone spento, tieni premuto il tasto Accensione e Volume Giù per qualche secondo per avviarlo in modalità Fastboot Collega lo smartphone al PC tramite cavo USB Avvia il software MiFlash Tool, clicca su “Select” e seleziona la cartella “Firmware” nella cartella della Fastboot ROM che hai scaricato Clicca in basso su “Clean all“, imposta accanto su “flash_all.bat” e poi su “Flash” in alto a destra per avviare la procedura d'installazione



