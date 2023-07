Xiaomi MIX Fold 3 copierà una delle migliori feature dei pieghevoli Samsung

Se c'è un motivo principale per comprare uno smartphone pieghevole, è per la loro maggiore flessibilità d'utilizzo, vantaggio che dovremmo ritrovare sul prossimo Xiaomi MIX Fold 3. A parte Samsung, OPPO e vivo, altri pieghevoli in commercio manca quella che viene chiamata la Flex Mode, cioè la modalità che adatta interfaccia e app quando si tiene lo smartphone piegato a mo' di PC portatile. È una di quelle cose che si può fare solamente su questa tipologia di smartphone grazie alla loro natura pieghevole, ma che finora non è mai stata sfruttata a pieno sui foldable Xiaomi.

Ecco come funzionalità la modalità Hover del prossimo Xiaomi MIX Fold 3

via GIPHY

Scavando all'interno del codice software della MIUI, però, l'insider Kacper Skrzypek ha scovato un'inedita modalità Hover, che con buona probabilità debutterà con il prossimo Xiaomi MIX Fold 3. Le informazioni finora trapelate ci fanno sapere che, una volta piegato, la parte inferiore del pieghevole (quella che poggia sulla superfice) si trasformerà in una sorta di touchpad, utilizzabile per gesture come il doppio tap per mettere in play/pausa ma anche lo scorrimento delle dita per fare lo zoom nella fotocamera e per regolare volume e luminosità dello schermo.

Ma come ogni integrazione software del genere, questa modalità Hover sarà tutta da scoprire, perché spesso aziende cinesi come Xiaomi hanno feature che funzionano bene solo con le app cinesi, specialmente per un prodotto che noi europei dovremmo vedere col binocolo.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le