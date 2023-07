L’auto di Xiaomi è pronta al debutto, ma attenti ai prezzi fake

Sembra essere finalmente arrivato il momento di salire a bordo sulla nuova auto elettrica di Xiaomi, stando alle informazioni trapelate in rete tramite un fornitore partner della nota azienda cinese. La prima macchina del brand sembra essere in dirittura d'arrivo e potrebbe iniziare a circolare sulle strade a partire dal prossimo anno.

L'auto elettrica di Xiaomi arriva nel 2024, ma quelli che circolano online non sono i prezzi reali

Crediti: CNMO

Secondo una fonte interna ad uno dei fornitori di Xiaomi, di cui purtroppo non viene menzionato il nome, lo sviluppo della prima auto elettrica della nota azienda cinese sarebbe terminato e sarebbero in corso le trattative per gli accordi con le compagnie che si occuperanno della commercializzazione. Changchun FAW Fuwei Auto Parts Co, per esempio, ha già confermato di essere in trattativa con Xiaomi per la vendita del primo modello, la cui stima del prezzo sarebbe già stata effettuata.

In rete, inoltre, sono iniziati a circolari alcuni rumor riguardanti proprio il prezzo di vendita dell'auto elettrica di Xiaomi, che potrebbe aggirarsi intorno a 149.900 yuan (circa 19.000€), ma l'informazione è stata subito smentita da Wang Hua, il capo delle pubbliche relazioni della compagnia cinese.

L'auto di Xiaomi, quindi, arriverà effettivamente sul mercato nel 2024, raggiungendo l'obiettivo prefissato dalla compagnia per i tempi di commercializzazione. Negli ultimi tempi sono stati sempre di più gli avvistamenti, che hanno fatto presagire la conferma del completamento dei lavori di ingegnerizzazione.

