Dove comprare Redmi Book Pro 15 (2023): il nuovo laptop premium con Ryzen 7

I nuovi laptop targate Redmi sono arrivati ma purtroppo hanno debuttato solo in patria. Poco male perché grazie ai soliti store anche noi occidentali possiamo mettere le mani sull'ultima novità portatile di Xiaomi. Bando alle ciance e andiamo a scoprire dove comprare Redmi Book Pro 15 (2023) in versione Ryzen 7 e Ryzen 5!

Redmi Book Pro 15 (2023): dove comprare il nuovo portatile premium

Crediti: Xiaomi

Ancora una volta Xiaomi ha lanciato un prodotto potente, minimale e conveniente: la nuova incarnazione del portatile Pro di Redmi è una soluzione che non si fa mancare niente e viene proposta ad un prezzo top. Redmi Book Pro 15 (2023) è dotato di un corpo in metallo, uno schermo da 15″ in 3.2K a 120 Hz, 72 Wh di batteria e ricarica da 100W. Il dispositivo è acquistabile in due varianti ossia con Ryzen 7 7840HS (grafica Radeon 780M) e con Ryzen 5 7640HS (grafica Radeon 760M), in entrambi i casi con 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Continuate a leggere per scoprire dove comprare Redmi Book Pro 15 (2023)!

Crediti: Xiaomi

N.B. in basso trovate il link all'acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

TradingShenzhen

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate a Redmi Book Pro 15 (2023).

