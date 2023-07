La Game Mode di macOS Sonoma potrebbe arrivare anche su iOS 17

In occasione della WWDC 2023 abbiamo potuto assistere forse al primo grande passo di Apple verso il mondo videoludico, con l'arrivo su macOS Sonoma di uno strumento in grado di eseguire i giochi Windows anche sul sistema operativo per PC dell'azienda di Cupertino. Grazie alla Game Mode, inoltre, i chip M di Apple potranno essere ottimizzati per garantire prestazioni migliori con i videogiochi, ma sembra che questa modalità sia in arrivo anche su iPhone.

Apple punta forte sui videogiochi: anche iOS 17 potrebbe avere una Game Mode

Crediti: Apple

Con l'arrivo di iOS 17 Beta 4, gli esperti di 9to5mac sono riusciti a scovare nel codice del nuovo sistema operativo dei riferimenti proprio alla Game Mode che consentirà di sfruttare al meglio i videogiochi su Mac e MacBook. Sia in iOS che in iPadOS la stessa modalità potrebbe consentire di sfruttare al meglio i dispositivi per videogiocare.

Questa particolare modalità non è stato ancora annunciata ufficialmente per i dispositivi mobile di Apple, quindi potrebbe non arrivare al lancio del nuovo sistema operativo ma soltanto con un futuro aggiornamento. La Game Mode ottimizza l'hardware del dispositivo per dare priorità alle risorse di gioco e ridurre la latenza Bluetooth, in modo da godere di un'esperienza di gioco significativamente migliore.

Non ci resta che attendere quindi il lancio ufficiale di iOS 17 per scoprire se la Game Mode arriverà subito o se bisognerà attendere ancora un po' prima di poter sfruttare al meglio i videogiochi anche su iPhone e iPad.

