Apple lancia iOS 17 Beta 4: tutte le novità

In queste ore Apple ha pubblicato la quarta beta di iOS 17. la nuova versione del sistema operativo per smartphone e tablet in arrivo a settembre con la presentazione ufficiale della nuova serie di iPhone 15. Contrariamente a quanto successo con la beta 3, questo nuova versione di prova apporta cambiamenti minimali, ma che ci avvicinano sempre più al rilascio finale.

Disponibile oramai da qualche ora, iOS 17 Beta 4 ha un peso di circa 6.28 GB ed è disponibile nel canale Beta Program riservato esclusivamente agli sviluppatori. Questa nuova versione di prova include pochi cambiamenti, tra cui la rimozione del servizio Photo Stream che chiuderà definitivamente i battenti questa settimana ed alcuni miglioramenti alle app di sistema. Nonostante non sia disponibile un vero e proprio changelog ufficiale, elencate qui sotto trovate tutte le novità scovate dagli utenti in queste ore.

Rimosso completamente Photo Stream

Aggiunta la possibilità di disattivare l'AirDrop automatico quando si avvicinano due dispositivi

Migliorata la disposizione delle icone nell'app Messaggi

Migliorato il design dei pulsanti nell'app TV

Nuova animazione per il picker di AirPlay

I font nella lockscreen sono leggermente più spessi

Da quest'anno è possibile scaricare gratuitamente anche le versioni beta per sviluppatori: per provare le novità di iOS 17 non dovrete far altro che seguire la nostra guida dedicata.

