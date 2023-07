Recensione KTC H24T09P: monitor da gaming economico con 165 Hz di refresh rate!

Per avventurarsi nel mondo degli e-sport ci sono alcuni dispositivi che non possono assolutamente mancare nell'arsenale del videogiocatore, uno di questi è un monitor con un alto refresh rate e tempi di risposta molto bassi. KTC, con il modello H24T09P, offre un ottimo punto d'ingresso in questo mondo, mettendo a disposizione un pannello dall'alta fedeltà cromatica in grado di raggiungere fino a 165 Hz di frequenza di aggiornamento. Scoprite insieme a noi in questa recensione perché H24T09P è il monitor da acquistare se volete entrare nel mondo degli e-sport senza spendere troppo!

Recensione KTC H24T09P

Design e materiali

Una delle caratteristiche che contraddistingue KTC H24T09P è il design quasi bezel-less: il monitor da 24″, infatti, ha delle cornici sottilissime su lati dello schermo, mentre quello inferiore che ospita parte dei comandi il logo dell'azienda cinese è estremamente compatto. Questo comporta un ottimo rapporto schermo-superficie che si sposta alla perfezione con quello dovrebbe essere l'obiettivo di ogni monitor da gaming: ridurre le distrazioni garantendo una maggiore concentrazione sul gioco.

L'estetica del monitor è quella che contraddistingue ormai da diversi anni i dispositivi etichettati come “da gaming“: finitura nera opaca e inserti rossi con un stile abstract tech che fa sempre la sua bella figura. Il monitor è sorretto da un piede centrale (in confezione è incluso anche il cacciavite per agganciarlo), ma è presente il supporto VESA 100×100 per collegarlo ad un braccio esterno, utile soprattutto se si utilizzano più monitor uno di fianco all'altro.

Per avere bordi così sottili si sono dovuti ovviamente fare dei compromessi: uno di questo è il posizionamento del pulsante che controlla accensione e spegnimento del dispositivo (così come l'attivazione dell'OSD). Il controller, infatti, si trova posizionato centralmente sul retro del monitor, una posizione un po' scomoda da raggiungere soprattutto quando si utilizza il piede centrale per sorreggere il dispositivo. Buona invece la posizione degli ingressi per la connettività, posizionati sempre sul retro, ma lateralmente ed in una rientranza, garantendo sufficiente spazio di manovra per l'inserimento e la rimozione dei cavi.

Caratteristiche tecniche

KTC H24T09P è un monitor da 24″ con pannello IPS Full HD (1920 x 1080 pixel) a 8bit, retroilluminazione ELED, ed una frequenza di aggiornamento massima pari a 165 Hz: davvero una configurazione top per il gaming competitivo. La luminosità massima del pannello si aggira intorno ai 300 nits, utile a fargli guadagnare il supporto per l'HDR10, mentre la fedeltà cromatica risulta ampiamente confermata grazie alla copertura pari al 99.53% per il color gamut sRGB.

L'angolo di visione è di 178°, quindi anche nel caso in cui ci sia una seconda o terza persona a guardare lo schermo da una posizione decentrata non noterà cambi di tonalità o perdita di colore, mentre il rapporto del contrasto è di 1000:1. Altra funzione fondamentale per il gaming competitivo, inoltre, è il tempo di risposta: in questo caso abbiamo solo 2 millisecondi di latenza tra l'input e la visualizzazione del comando a schermo, che scende ad 1 millisecondo con MPRT (Moving Picture Response Time).

Il monitor supporta anche AMD FreeSync in modo nativo e NVIDIA G-Sync in compatibilità: questo si traduce in una completa assenza di tearing (un fenomeno che causa lo “spezzettamento” dell'immagine quando il frame rate non corrisponde al refresh rate) quando la funzione viene attivata tramite la scheda video del PC oppure sulla console come PlayStation 5 o Xbox Series X|S, mentre sono disponibili anche le tecnologie Low-Blue Light e Flicker-Free che salvaguardano la vista.

La connettività, inoltre, prevede due ingressi HDMI 2.0, due ingressi DisplayPort 1.4 ed un'uscita audio con jack da 3.5 millimetri. Il monitor non è dotato di casse integrate, bisognerà quindi munirsi di casse/cuffie/soundbar esterne con cavo AUX, oppure fare affidamento sulla connessione Bluetooth del dispositivo collegato al monitor. Le dimensioni complete del monitor sono di 54 x 40 x 15 centimetri.

Qualità video e funzionalità

KTC H24T09P è un ottimo monitor, soprattutto per la sua qualità video: i colori risultano brillanti e fedeli alla controparte reale, ma il settore dove questo dispositivo brilla davvero è chiaramente il gaming. Attivando la modalità overdrive, infatti, si attivano le ottimizzazioni per il gioco che abbassano ad un solo millisecondo il tempo di risposta e fino a 165 Hz la frequenza di aggiornamento. Per godere dei 165 FPS, tuttavia, sarà necessario un PC all'altezza della situazione: grazie alle moderne tecnologie di upscaling (DLSS, FSR) anche i medio di gamma possono ottenere risultati eccezionali a 1080p (la risoluzione massima supportata da questo monitor) ma spesso ci si può accontentare anche di 120 FPS o 144 FPS per livellare il campo di sfida nel settore e-sport.

Tramite l'OSD è possibile regolare le impostazioni cromatiche, così come attivare il supporto per FreeSync e G-Sync e l'assistente di gioco: una vera chicca di questo monitor. Questa particolare modalità, infatti, può essere richiamata rapidamente tramite la pressione del tasto di accensione e consente di attivare alcuni strumenti che potrebbero tornare estremamente utili nel gioco.

La modalità più utile è sicuramente quella che permette di attivare un mirino virtuale posizionato al centro del monitor, garantendo una maggiore precisione soprattutto nei titoli FPS (Sparatutto in prima persona). Il mirino aggiuntivo, infatti, aumenta automaticamente la precisione del giocatore grazie ad un indicatore visuale più grande che semplifica la mira. L'assistente di gioco, inoltre, mette a disposizione anche un timer ed un contatore degli FPS, in modo da non dover attivare overlay aggiuntivi sul PC oppure riuscire ad ottenere una conta fedele del frame rate anche su console.

Recensione KTC H24T09P: considerazioni e prezzo

KTC H24T09P è un monitor dedicato a chi vuole addentrarsi nel mondo degli e-sport senza spendere troppo: il refresh rate da 165 Hz infatti garantisce dei tempi di reazione significativamente migliori rispetto ai classici 60 Hz, ma se siete abituati a schermi più grandi potreste dovervi adattare nuovamente alle dimensioni più ridotte offerte dagli schermi 24″. Per giocare in modo competitivo, tuttavia, sono consigliati proprio i modelli con polliciaggio più basso, come per esempio i 24″ o 27″, questo monitor quindi è davvero ideale per cominciare a costruire una carriera negli e-sport.

Di estremamente competitivo c'è anche il prezzo: di listino KTC H24T09P viene proposto a 228€, ma grazie all'offerta di GeekBuying in combinazione con il codice sconto che trovate qui sotto è possibile portare a casa questo piccolo gioiellino a soli 119€: un'occasione da non perdere assolutamente!

