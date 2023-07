Xiaomi lancia il nuovo Sweeping Robot 3C migliorato: 5000 Pa e navigazione laser

Xiaomi lancia oggi in Cina una versione rinnovata e migliorata di uno dei suoi prodotti di punta per quanto riguarda la pulizia della casa. Stiamo parlando di Mijia Sweeping Robot 3C Enhanced Version, che migliora in quasi tutti gli aspetti uno dei migliori robottini aspirapolvere, aggiungendo una sicuramente gradita novità: la navigazione laser.

Xiaomi Mijia Sweeping Robot 3C Enhanced Version: tutto quello che c'è da sapere

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Mijia Sweeping Robot 3C Enhanced Version è dotato di una potenza di aspirazione massima pari a 5000 Pa, regolabile in tre diverse velocità. Il recipiente diventa più grande rispetto al precedente modello, arrivando ad una capacità di 400 millilitri, in modo da poter raccogliere più polvere e sporcizia senza dover essere svuotato in continuazione.

Il più grande miglioramento, però, è sicuramente rappresentato dal sistema di navigazione intelligente a laser, che consente al robottino di creare una mappa precisa della casa e di operare anche in condizioni di luce scarsa. I sensori anti-urto, inoltre, evitano collisioni fatali con l'ambiente circostante, assicurando una pulizia senza intoppi.

Xiaomi Mijia Sweeping Robot 3C Enhanced Version è disponibile in Cina sul sito ufficiale del brand al prezzo di circa 155€ (1099 yuan). Al momento non ci sono informazioni riguardanti una possibile commercializzazione internazionale di questo prodotto.

