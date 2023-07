Ascolta una canzone e ricevi un buono Amazon da 5€: ecco tutti i dettagli!

Torna la promozione targata Amazon che ti permette di ricevere in regalo un buono sconto del valore di 5€ da utilizzare per i tuoi acquisti sulla piattaforma di e-commerce più famosa al mondo. Andiamo a scoprire come fare per ottenere questo coupon gratis: basta pochissimo e in risparmio è assicurato!

Ricevi un buono sconto Amazon da 5€ grazie a Music: come funziona la nuova promo

Crediti: Canva

Come avvenuto anche in precedenza, c'è una sola limitazione: l'iniziativa è dedicata ad un numero ristretto di utenti selezionati, quindi è necessario scoprire se sei eleggibile per la promozione. Per saperlo immediatamente basta accedere alla pagina dedicata all'iniziativa: qui puoi sapere subito se hai diritto a usufruire di questa offerta. In caso negativo dovrai necessariamente attendere una nuova iniziativa; se invece hai diritto, puoi ricevere il coupon in regalo.

Crediti: Canva

Per ottenere un buono sconto di 5€ dovrai semplicemente ascoltare per lap rima volta dei contenuti su Amazon Music (fino al 17 agosto 2023); riceverai un codice promozionale da riscattare su un futuro acquisto idoneo su Amazon (del valore superiore a 20€). L'offerta è limitata e disponibile solo per 500 clienti; inoltre il credito promozionale deve essere riscattato entro 30 giorni dalla ricezione dell'e-mail, altrimenti andrà perduto.

