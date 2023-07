RAZR 40 arriva in Italia: il flip phone Motorola è già in sconto

Prima è stato il turno del modello premium Ultra (da noi recensito), anche Motorola RAZR 40 arriva ufficialmente sul mercato in Italia. E lo fa con uno dei prezzi di listino più bassi quando si parla di smartphone pieghevoli, grazie alla sua natura di flip phone.

Motorola porta in Italia il nuovo flip phone pieghevole RAZR 40: ecco i prezzi

La differenza cardinale fra RAZR 40 e la sua variante Ultra è palesemente lo schermo esterno: per il modello base, Motorola ha adottato un second display AMOLED da 1,5″ (194 x 368 pixel) con densità di 282 PPI, luminosità fino a 1.000 nits e protezione Gorilla Glass Victus. Da chiuso misura 88.2 x 74 x 15.8 mm, da aperto 170.8 x 74 x 7.4 mm per un peso di 188 grammi, ha una scocca in plastica e alluminio serie 7000. Una volta aperto, si svela il pannello LTPO da 6,9″ Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel), con sensore d'impronte laterale.

La scheda tecnica è composta dallo Snapdragon 7 Gen 1 a 4 nm, 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di memoria non espandibile, batteria da 4.200 mAh con ricarica rapida 30W e wireless 5W, connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, USB-C 2.0, software Android 13, speaker stereo, doppia fotocamera da 64+13 MP f/1.7-2.2 con OIS e ultra-grandangolare e selfie camera da 32 MP f/2.4.

Motorola RAZR 40 ha un prezzo di listino di 899€, ma lo si può trovare in sconto su Amazon Italia al prezzo di circa 860€ nelle colorazioni Creamy White e Sage Green (quella Summer Lilac rimane a prezzo pieno). Inoltre, sul sito ufficiale potete usufruire della supervalutazione dell'usato fino al 30 settembre.

