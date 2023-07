Google rinnova il Play Store: ecco la nuova interfaccia per tablet

Con l'arrivo sul mercato di Pixel Tablet, Google si è ritrovata “costretta” ad implementare una serie di nuove funzioni che potessero rendere l'esperienza d'uso più godibile anche sui dispositivi con schermi più grandi. Oggi arriva, infatti, la nuova interfaccia del Play Store per Tablet che migliora la navigazione e la scoperta di nuove app.

Esperienza d'uso semplificata grazie alla nuova interfaccia del Google Play Store per tablet

Crediti: Google

Il cambiamento principale riguarda la disposizione dei menu e delle icone quando il Google Play Store viene utilizzato su un tablet: la navigazione è molto più vicina ai bordi per semplificare il raggiungimento delle icone con le dita quando il dispositivo è in modalità orizzontale. Spesso, i tablet, vengono utilizzati da bambini o utenti molto giovani, quindi Google ha deciso di rimpiazzare la tab “Offerte” con una dedicata interamente al pubblico più giovane, chiamata “Kids“.

Per migliorare la scoperta di nuove app e la navigazione all'interno dello store, questa nuova interfaccia mette in risalto due box a dimensione maggiorata con le migliori app del momento, una di fianco all'altra. Nelle pagine delle applicazioni, invece, ci saranno maggiori informazioni sul funzionamento: nel caso in cui un'app sia più incline a crashare sui dispositivi con schermi più grandi vi sarà apposto un apposito avviso in rosso.

Crediti: Google

La ricerca, inoltre, consentirà di vedere più dettagli contemporaneamente grazie allo split-screen: da un lato avremo la lista delle app corrispondenti al termine ricercato, mentre dall'altro un'anteprima della prima app seleziona, in modo da semplificare e velocizzare sia la ricerca che l'installazione di nuove app.

Questi cambiamenti saranno disponibili per tutti nel corso delle prossime settimane, assicuratevi quindi di tenere sempre aggiornata l'applicazione del Google Play Store.

